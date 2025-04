Amici 24: Doppia eliminazione nel serale del 19 aprile, Francesca e Senza Cri dicono addio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il talent show Amici 24 continua a sorprendere il pubblico, anche a ridosso delle festività pasquali. Nella quinta puntata del serale, la produzione ha deciso di introdurre una novità: una doppia eliminazione tra gli allievi. Questo ha portato a momenti di grande emozione e tensione, culminando nell’addio di due talenti, una ballerina e una cantante. Scopriamo insieme chi sono e come si sono svolti i momenti salienti della serata.

La sfida di Francesca Bosco e il suo addio

La ballerina Francesca Bosco è stata protagonista di un intenso ballottaggio che l’ha vista contrapposta a TrigNO e Nicolò. La sfida finale, che ha determinato la sua eliminazione, è stata un momento carico di emozione. Francesca, allieva della maestra Deborah Lettieri, ha dovuto affrontare il duello decisivo, ma nonostante le sue capacità artistiche, è stata costretta a lasciare la scuola. La professoressa Lettieri ha espresso il suo orgoglio per il percorso fatto dalla giovane, sottolineando la sua straordinaria abilità: “Sei emozione pura, sono felice e orgogliosa di averti guidato fino a qui, sei una ballerina fantastica, non lasciarti buttare giù di morale”.

Francesca ha reagito con dignità, affermando: “Io non posso non essere felice per tutto questo percorso e continuerà ad essere meraviglioso anche fuori da qua”. Prima di lasciare il palco, ha ricevuto due offerte significative: un contratto per una compagnia di danza a Budapest e un’opportunità da parte di Monica Casadei della compagnia Artemis Danza. Questi riconoscimenti testimoniano il talento e il potenziale della giovane ballerina, che ha saputo conquistare il cuore di molti.

La sfida di Senza Cri e il suo addio emotivo

La seconda eliminazione della serata ha riguardato la cantante Senza Cri, che ha affrontato un ballottaggio con TrigNO. Entrambi gli artisti sono stati chiamati a esibirsi con il brano con cui erano entrati nella scuola, un momento che ha messo in evidenza le loro capacità vocali e artistiche. Dopo l’esibizione, i concorrenti sono stati inviati in casetta in attesa del verdetto finale. Quando è arrivato il momento di conoscere il destino di Senza Cri, la tensione era palpabile. Purtroppo, è stata proprio lei a dover abbandonare il talent.

La reazione di Senza Cri è stata carica di emozione e vulnerabilità. “Ho una paura di tornare alla mia vita”, ha confessato, esprimendo le sue preoccupazioni riguardo al mondo esterno e alla possibilità di deludere le aspettative. “Qua dentro sei in una bolla e non sai com’è fuori la vita, ho tanta paura di essere delusa, di aver sbagliato”, ha aggiunto, mostrando la sua fragilità. La padrona di casa, Maria De Filippi, ha cercato di rassicurarla, dicendo: “Se non ti piaceva prima fuori da qua, quello che hai trovato ti rimane. Ti sei messa al centro”.

Senza Cri ha concluso il suo intervento con una riflessione profonda sulla sua esperienza nel talent: “A questo posto non davo una lira, perché io sono un riccio, mi hanno sempre isolato in vita mia e io ho lasciato che mi isolassero”. Le sue parole hanno toccato il pubblico, rivelando un lato vulnerabile e autentico della sua persona. Nonostante l’eliminazione, ha espresso gratitudine per l’opportunità ricevuta, affermando: “Mi dispiace che non siano usciti fuori tutti i miei sorrisi, grazie davvero, grazie infinite, perché non è banale che abbia investito su di me”.

Questa puntata di Amici 24 ha dimostrato ancora una volta quanto possa essere intensa e imprevedibile la competizione, lasciando il pubblico con la curiosità di scoprire come si evolveranno le storie dei concorrenti rimasti in gara.

