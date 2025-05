Amici 24: Daniele Doria vince la finale, ma il web si divide tra polemiche e sospetti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La finale di Amici 24, trasmessa domenica 18 maggio 2025 su Canale 5, ha visto trionfare Daniele Doria, ma il risultato ha sollevato un acceso dibattito tra il pubblico. Mentre il televoto ha premiato Daniele, molti utenti sui social si interrogano se la sua vittoria sia stata realmente meritata o se ci siano stati fattori esterni a influenzare il verdetto. La competizione ha messo in luce non solo il talento dei partecipanti, ma anche le dinamiche che governano il talent show.

I finalisti e il percorso verso la vittoria

La finale ha visto la partecipazione di cinque talentuosi finalisti: tre ballerini, Daniele Doria, Alessia Pecchia e Francesco Fasano, e due cantanti, TrigNo e Antonia Nocca. La competizione si è articolata in diverse manche, con eliminazioni e televoti che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Daniele ha dimostrato una netta superiorità nella categoria ballo, superando prima Francesco e poi Alessia, fino a giungere alla finalissima contro TrigNo.

La sfida finale è stata caratterizzata da performance intense, con i concorrenti che hanno presentato i loro cavalli di battaglia. Tuttavia, il risultato ha lasciato molti con l’amaro in bocca: Daniele ha ottenuto il 54,8% dei voti, mentre TrigNo si è fermato al 45,2%. La vittoria ha comportato un premio di 150.000 euro in gettoni d’oro e la coppa di Amici 24, ma il riconoscimento per il canto è andato a TrigNo, mentre Antonia ha ricevuto il Premio della Critica e 87.000 euro in premi speciali. Alessia ha ricevuto una proposta per diventare nuova professionista del ballo latino nel programma, un traguardo significativo per la sua carriera.

Le reazioni del pubblico e le polemiche

La vittoria di Daniele ha scatenato una serie di reazioni contrastanti sui social media. Molti utenti hanno espresso il loro disappunto, sostenendo che il vero vincitore morale non fosse Daniele, ma Nicolò Filippucci, assente dalla finale. Commenti come “La coppa avrebbe dovuto alzarla Nicolò” e “Nicolò resta il vincitore assoluto” hanno iniziato a circolare, evidenziando una frattura tra il pubblico e il risultato ufficiale.

Le accuse di manovre da parte della giuria e della produzione hanno preso piede, con alcuni che sostenevano che fosse stato evitato uno scontro diretto tra Daniele e Nicolò per non mettere a rischio la vittoria del ballerino. Altri, invece, hanno difeso Daniele, sottolineando il suo impegno e la sua dedizione nel corso del programma. Tuttavia, il sospetto su chi avrebbe potuto realmente vincere contro di lui rimane un tema caldo tra i fan.

Un evento di grande richiamo e le assenze significative

La finale di Amici 24 ha visto la partecipazione di ospiti illustri, tra cui Sarah Toscano, vincitrice della passata edizione, e Carl Brave, che ha presentato il suo nuovo brano “Perfect” insieme a Federica Brignone, sciatrice di fama. Nonostante la cornice spettacolare, il dibattito su chi meritasse di vincere ha preso piede, con molti fan che hanno lamentato l’assenza di Nicolò, considerato un elemento cruciale per la competizione.

Il programma ha rispettato le regole e garantito la trasparenza dei voti, ma la percezione di una finale incompleta ha lasciato un segno. Se Nicolò fosse stato presente, molti credono che il risultato sarebbe potuto essere diverso. Le polemiche, sebbene non oscurino il talento di Daniele, pongono interrogativi sul futuro del programma e sull’equità delle competizioni.

Un finale che segna l’inizio di nuove discussioni

Il trionfo di Daniele Doria, anziché chiudere un capitolo, ha aperto la porta a nuove discussioni e confronti. La finale di Amici 24 ha messo in evidenza non solo il talento dei partecipanti, ma anche le dinamiche e le aspettative del pubblico. La domanda su chi avrebbe dovuto vincere realmente rimane senza risposta, ma è chiaro che questo evento ha lasciato un’impronta significativa, sia sul palco che tra il pubblico. La finale ha dimostrato che, oltre ai trofei, ciò che conta è la percezione e l’emozione che il programma riesce a suscitare.

