Amici 24: Daniele Doria trionfa nella finale, ma gli ascolti non brillano

La finalissima di Amici 24, il popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si è svolta ieri sera, portando con sé un mix di emozioni e sorprese. In un clima di grande attesa, il giovane ballerino Daniele Doria ha conquistato la vittoria, aggiudicandosi un montepremi di 150mila euro. Tuttavia, gli ascolti della serata hanno mostrato un calo rispetto alle edizioni precedenti, sollevando interrogativi sul futuro del programma.

La vittoria di Daniele Doria

Daniele Doria ha dimostrato il suo talento e la sua determinazione nel corso delle varie manche, superando una concorrenza agguerrita. Tra i finalisti, Alessia Pecchia, Antonia Nocca e Francesco Fasano hanno dato il massimo, ma è stato Doria a emergere come il vincitore indiscusso. La finale ha visto anche la partecipazione di Trigno, che ha ottenuto il premio di categoria, portando a casa 50mila euro. La vittoria di Daniele ha suscitato entusiasmo tra il pubblico e ha ricevuto il supporto di ex allievi del programma, come Nicolò Filippucci, che ha condiviso le sue congratulazioni sui social.

Gli ascolti della finale

Nonostante la vittoria di Daniele Doria, gli ascolti della finale di Amici 24 hanno registrato un risultato inferiore rispetto alle edizioni passate. La serata ha totalizzato 3.786.000 spettatori, con uno share del 26.9%. Un dato che mette in evidenza un calo significativo rispetto alla finale dell’anno precedente, che aveva visto trionfare Sarah Toscano con 4.484.000 spettatori e un share del 31.8%. Anche la finale di Amici 22, con la vittoria di Mattia Zenzola, aveva ottenuto risultati migliori, raggiungendo 4.860.000 spettatori e un share del 29.3%. Questi numeri pongono interrogativi sul futuro del talent show e sulla sua capacità di attrarre il pubblico.

I dati auditel della serata

La serata di ieri, domenica 18 maggio, ha visto una competizione accesa tra i vari programmi in onda. I dati auditel hanno rivelato che, nonostante la vittoria di Daniele Doria, il programma ha faticato a mantenere il suo pubblico. Confrontando i risultati con le edizioni precedenti, emerge una tendenza al ribasso che potrebbe influenzare le scelte future della produzione. La sfida per Maria De Filippi e il suo team sarà quella di capire come rinnovare il format per attrarre nuovamente un pubblico numeroso e coinvolto.

La finale di Amici 24, pur celebrando un talento emergente come Daniele Doria, ha messo in luce la necessità di un’analisi approfondita degli ascolti e delle preferenze del pubblico, affinché il programma possa continuare a prosperare nel panorama televisivo italiano.

