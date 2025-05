Amici 24: Daniele Doria trionfa nella finale con percentuali di televoto rivelatrici

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La finale di Amici 24 ha riservato sorprese e conferme, con Daniele Doria che ha conquistato il titolo di vincitore. Nonostante le previsioni degli scommettitori, che indicavano TrigNO, Alessia Pecchia e Antonia Nocca come possibili vincitori, è stato il ballerino campano a emergere. La reazione del pubblico sui social è stata per lo più positiva, senza polemiche significative, a dimostrazione di un risultato che ha soddisfatto la maggior parte degli spettatori. Andiamo a scoprire nel dettaglio le percentuali dei televoti che hanno caratterizzato questa finale.

Percentuali dei televoti: il percorso di Daniele Doria

A poche ore dalla conclusione dell’ultima puntata di Amici 24, il sito ufficiale del talent show di Canale 5 ha pubblicato le percentuali di tutti i televoti. Nella prima sfida a tre, Daniele Doria ha ottenuto il 46,75% dei voti, mentre Alessia Pecchia ha raggiunto il 30,35% e Francesco Fasano il 22,90%. Quest’ultimo è stato il primo eliminato della serata, ma ha ricevuto proposte da diverse scuole e compagnie di danza, a testimonianza del suo talento.

Successivamente, Daniele e Alessia si sono sfidati in un confronto diretto, dove il ballerino ha prevalso con il 59,32% dei voti, contro il 40,68% della giovane cantante. Questo risultato ha ulteriormente consolidato la posizione di Daniele come favorito della serata.

La sfida tra i cantanti: TrigNO e Antonia Nocca

Il momento successivo ha visto protagonisti i cantanti, con TrigNO che ha affrontato Antonia Nocca. In questa sfida, TrigNO ha ottenuto il 66,28% dei voti, superando la cantante napoletana, che ha chiuso con il 33,72%. Nonostante la sconfitta, Antonia ha lasciato il programma con un bottino di 87.000 euro in gettoni d’oro, frutto dei premi vinti durante il suo percorso.

La competizione si è conclusa con la finalissima tra TrigNO e Daniele Doria. Dopo le loro esibizioni, il ballerino ha trionfato con il 54,80% delle preferenze del pubblico, mentre TrigNO ha ottenuto il 45,20%. Questo risultato ha confermato la popolarità di Daniele tra gli spettatori, ma ha anche messo in luce il talento di TrigNO, che ha dimostrato di essere un avversario temibile.

Voti invalidi e premi: un bilancio finale

Nel documento ufficiale di Mediaset è stato comunicato che l’8% dei voti totali è risultato invalido. Questo dato è significativo, poiché evidenzia l’importanza di un televoto chiaro e trasparente in un contesto così competitivo. Nonostante la sconfitta, TrigNO può considerarsi soddisfatto: ha vinto un premio di 50.000 euro per la categoria canto, un riconoscimento del suo talento e della sua performance durante il programma.

La finale di Amici 24 ha quindi messo in luce non solo le capacità artistiche dei concorrenti, ma anche l’affetto del pubblico, che ha partecipato attivamente attraverso il televoto. Daniele Doria, con la sua vittoria, si è guadagnato un posto di rilievo nel panorama musicale italiano, mentre gli altri concorrenti hanno dimostrato che il talento e la passione per la musica e la danza possono aprire porte importanti nel mondo dello spettacolo.

