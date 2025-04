Amici 24: Daniele Doria al centro delle critiche tra i concorrenti del talent show

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, andata in onda ieri, i concorrenti hanno partecipato a un esercizio di autoanalisi che ha portato a un acceso scambio di critiche. Attraverso bigliettini anonimi, i ragazzi si sono espressi liberamente l’uno sull’altro, dando vita a un vero e proprio “giro di schiaffi”. Tra i partecipanti, Daniele Doria è emerso come il più colpito dalle osservazioni, subendo attacchi da parte di Francesco Fasano e TrigNO.

Le critiche di Francesco Fasano

Francesco Fasano ha aperto le danze delle critiche, rivolgendo le sue osservazioni a Daniele e ad Antonia. Riguardo a quest’ultima, ha sottolineato che, non essendo coinvolta nella scrittura o nella produzione musicale, non può considerarsi un’artista completa. Per quanto concerne Daniele, Francesco ha espresso la sua preferenza per Alessia, affermando che, se dovesse arrivare in finale, preferirebbe sfidare lei, ritenendola più talentuosa rispetto a Daniele. La risposta di Daniele non si è fatta attendere: ha difeso la sua versatilità, ma Francesco ha ribattuto che la versatilità non deve tradursi in esibizioni prive di senso. Infine, ha chiarito di non percepire rivalità con Daniele, ma di considerarsi comunque più forte.

Le osservazioni di TrigNO

Anche TrigNO ha contribuito al coro di critiche rivolte a Daniele, evidenziando come, dal momento dell’ingresso di Francesco nella scuola, il suo compagno abbia mostrato segni di insicurezza. Secondo TrigNO, Francesco si è dimostrato nettamente superiore a Daniele, il quale, a suo avviso, è il ballerino che suscita meno emozioni tra i partecipanti. Queste affermazioni hanno ulteriormente messo in discussione la posizione di Daniele all’interno del programma, creando un clima di tensione tra i concorrenti.

La reazione di Chiara Bacci e le critiche a Jacopo e Nicolò

A difesa di Daniele è intervenuta Chiara Bacci, che ha contestato TrigNO, affermando che lui non è all’altezza di Antonia. La reazione di TrigNO è stata piuttosto provocatoria, dichiarando che gli piacerebbe arrivare in finale con Chiara solo per batterla. Questa affermazione ha infastidito Chiara, creando un momento di tensione tra i due.

Nel frattempo, Jacopo Sol ha ricevuto suggerimenti per migliorare la sua spontaneità nelle esibizioni, con l’invito a muoversi di più e a mostrarsi più aperto. Nicolò Filippucci, pur avendo una bella voce, è stato esortato a lavorare sull’interpretazione dei brani. In un confronto diretto, Nicolò ha anche consigliato ad Antonia di essere meno scontrosa, notando però alcuni miglioramenti nel suo atteggiamento. Infine, ha rivelato ad Alessia che, a suo avviso, non potranno mai diventare amici dopo l’esperienza nel reality, e sorprendentemente, Alessia ha concordato con lui.

Questa puntata di Amici ha messo in luce le dinamiche competitive tra i concorrenti, rivelando tensioni e rivalità che potrebbero influenzare il loro percorso nel talent show.

