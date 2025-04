Amici 24: Colpi di scena e tensioni nel serale del 19 aprile 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La quinta puntata del serale di Amici 24, trasmessa sabato 19 aprile 2025 su Canale 5, ha riservato ai telespettatori momenti di grande intensità. Due concorrenti hanno dovuto lasciare la competizione, mentre in studio si sono verificati episodi di tensione tra i giudici. La serata è stata animata dalla presenza di Giordana Angi, che ha presentato il suo nuovo singolo “Strade”.

Le manche e le eliminazioni del serale

La serata si è sviluppata attraverso tre manche, in cui la squadra composta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha dimostrato una netta superiorità, vincendo tutte le sfide e mettendo a dura prova le formazioni avversarie. Nella prima manche, la squadra Zerbi-Celentano ha affrontato quella di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Qui, la ballerina Francesca ha subito un colpo duro, venendo eliminata dopo aver perso il ballottaggio contro TrigNO e Nicolò.

La seconda e la terza manche hanno visto la squadra di Zerbi-Celentano continuare a prevalere. In particolare, Senza Cri è stata costretta a confrontarsi in un ballottaggio finale contro TrigNO. Alla fine, è stata Senza Cri a dover abbandonare la scuola, segnando un momento significativo della serata.

Tensioni tra i giudici

Un episodio di tensione ha caratterizzato la serata, coinvolgendo Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano. Durante un momento cruciale, Malgioglio ha rifiutato di esprimere un giudizio su un guanto di sfida proposto dalla maestra Celentano. Questo gesto ha suscitato l’intervento di Maria De Filippi, che ha cercato di riportare la calma tra i giudici. Tali dinamiche mettono in luce non solo la competizione tra i concorrenti, ma anche le interazioni complesse tra i membri della giuria.

Le esibizioni e le pagelle

Tra le performance più apprezzate della serata, quella di Jacopo Sol ha catturato l’attenzione, dimostrando la sua continua crescita artistica. Al contrario, Nicolò ha mostrato segni di cedimento, risultando meno convincente rispetto alle sue precedenti esibizioni. Le pagelle dei giudici hanno riflettuto queste dinamiche, evidenziando le differenze di prestazione tra i concorrenti e le aspettative del pubblico.

Giordana Angi: ospite musicale della serata

Giordana Angi, ex concorrente di Amici, ha fatto il suo ritorno sul palco del talent per presentare il suo nuovo singolo “Strade”. La sua esibizione ha suscitato emozioni tra il pubblico e i presenti in studio. La canzone, una ballad intensa, è stata scritta la scorsa estate mentre Giordana era impegnata come opening act nei concerti europei di Sting. Questa esperienza ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera, fornendole ispirazione e confermando la sua crescita artistica al di fuori del contesto televisivo.

Le prime dichiarazioni di Senza Cri dopo l’eliminazione

Dopo la sua eliminazione, Senza Cri ha condiviso le sue prime impressioni ai microfoni di Witty, esprimendo le emozioni vissute durante il suo percorso nel talent. La giovane artista, che ha ricevuto il supporto di Lorella Cuccarini, ha dichiarato: “Sono felice, spero che le persone fuori abbiano avuto modo in questi mesi di capirmi. Voglio dimostrare quanta forza ho, sicuramente non mi arrendo, non mollo. Sono grata a questo posto. Ho smesso di nascondermi, durante il Serale invece ho titubato. Mi sento cambiata perché sentire le persone urlare il mio nome mi ha cambiato. Ho scoperto la fiducia e la pazienza. Io sono il futuro, la mia diversità è la cosa più bella che ho”. Queste parole riflettono il suo desiderio di continuare a crescere e affermarsi nel mondo della musica.

