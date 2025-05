Amici 24: chi saranno i finalisti e le previsioni sui vincitori del talent show di Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’avvicinarsi della finale di Amici 24, il talent show di Canale 5, l’attenzione si concentra sui concorrenti rimasti e sulle loro possibilità di vittoria. Dopo l’eliminazione di Nicolò Filippucci, il cast finale è composto da due cantanti e tre ballerini, pronti a contendersi il titolo. Le scommesse si intensificano e le previsioni si moltiplicano, rendendo il clima di attesa ancora più elettrizzante.

I concorrenti in gara

Attualmente, i cinque finalisti di Amici 24 sono TrigNO, Antonia, Alessia, Daniele e Francesco. TrigNO rappresenta la squadra di Anna Pettinelli, mentre Antonia è sostenuta da Rudy Zerbi. Alessia e Daniele, entrambi ballerini, sono sotto la guida di Alessandra Celentano, e Francesco è parte della squadra di Emanuel Lo. La competizione si fa sempre più serrata, con ogni concorrente che cerca di dimostrare il proprio talento per conquistare il pubblico e i giudici.

La presenza di due cantanti e tre ballerini offre una varietà di performance che potrebbero influenzare le scelte del pubblico e dei giurati. Ogni concorrente ha le proprie caratteristiche distintive e i propri punti di forza, rendendo difficile prevedere chi avrà la meglio nella finale. La tensione è palpabile, e i fan si preparano a sostenere i loro beniamini.

Le previsioni dei professori

Recentemente, i professori della scuola di Amici sono stati interpellati riguardo le loro previsioni sul vincitore. Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Alessandra Celentano hanno espresso la loro convinzione che Francesco sarà il trionfatore della stagione. La scelta della Celentano ha sorpreso molti, dato che ha optato per Francesco piuttosto che per i suoi due allievi, Daniele e Alessia. Anna Pettinelli, al contrario, ha puntato su TrigNO come possibile vincitore. Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, invece, hanno scommesso su Alessia, ritenendola la più forte tra i concorrenti.

Queste opinioni dei professori offrono uno spaccato interessante sulle dinamiche interne della scuola e sulle aspettative riguardo ai talenti in gara. Ogni professore ha una visione unica basata sull’osservazione delle performance e sul potenziale di ciascun concorrente, rendendo le loro previsioni un elemento da considerare per il pubblico.

Le scommesse e le opinioni dei bookmaker

Le scommesse hanno un ruolo cruciale nel determinare le aspettative sul vincitore di Amici 24. I bookmaker hanno espresso le loro valutazioni, evidenziando che Francesco è considerato uno dei più probabili a essere eliminato, con le quote che lo collocano in fondo alla lista. Daniele segue a ruota, mentre TrigNO, Antonia e Alessia si contendono le prime posizioni.

Secondo Sisal, TrigNO è il favorito con una quota di 2,75, seguito da Antonia a 3,25 e Alessia a 3,50. Al contrario, Planet Win vede Antonia in testa con una quota di 2,40, seguita da Alessia e TrigNO. GoldBet, infine, colloca Antonia al primo posto con una quota di 2,50. Queste differenze tra le varie piattaforme di scommesse riflettono le incertezze e le aspettative diverse riguardo ai concorrenti.

L’opinione del pubblico sui social

Sui social media, i fan di Amici 24 si sono espressi con entusiasmo riguardo ai loro concorrenti preferiti. Molti sostengono che la finale sarà una battaglia tra Antonia e TrigNO, con entrambi i concorrenti che godono di un ampio supporto. TrigNO ha attirato anche i fan di Nicolò, mentre Antonia è molto amata dalle sostenitrici di Zeudi Di Palma, che hanno dimostrato di avere un forte impatto sul televoto in altre competizioni.

Questa interazione tra i fan e i concorrenti aggiunge un ulteriore livello di competizione, rendendo il finale ancora più avvincente. L’attesa cresce mentre ci si prepara per la finale, che si svolgerà domenica 18 maggio in prima serata su Canale 5. La domanda che tutti si pongono è: chi avrà la meglio e porterà a casa il montepremi di 150.000 euro?

