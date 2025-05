Amici 24: chi sarà il vincitore del talent show di Maria De Filippi?

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il talent show Amici, condotto da Maria De Filippi, si prepara a vivere un momento culminante con la finale in programma per domenica 18 maggio 2025. La scelta di anticipare l’evento rispetto al consueto sabato è stata dettata dalla coincidenza con l’Eurovision Song Contest. I cinque finalisti, che si contenderanno il trofeo, sono già al centro di discussioni e pronostici, alimentati dall’Intelligenza Artificiale e dai social media. Scopriamo insieme chi ha le maggiori possibilità di vincere, a partire dai nomi in gara e dalle tendenze emergenti.

I finalisti di Amici 24

La competizione di quest’anno vede in finale cinque talenti: per la categoria canto ci sono Trigno e Antonia, mentre per il ballo si sfideranno Alessia, Francesco e Daniele. L’Intelligenza Artificiale, analizzando vari fattori come il numero di follower sui social e le classifiche di gradimento, ha già espresso un chiaro favorito. Secondo le previsioni, il duello finale vedrà protagonisti Alessia Pecchia, rappresentante del ballo, e Trigno, cantante in gara. Le probabilità di vittoria sono nettamente a favore di Alessia, con una percentuale stimata del 70% contro il 30% di Trigno.

L’analisi dei dati social ha rivelato che Alessia ha una presenza online significativamente più forte, con un numero di follower superiore del 50% rispetto a Trigno. La sua capacità di catturare l’attenzione del pubblico durante le ultime puntate è stata determinante, rendendola la super favorita per la vittoria finale.

L’influenza dei social media

I social media giocano un ruolo cruciale nel determinare il potenziale vincitore di Amici 24. Alessia, oltre ad avere un vasto seguito, beneficia anche del supporto dei fan di Luk3, un altro concorrente del talent. La sua fanpage è quasi il doppio rispetto a quella dei suoi avversari, rendendola la più popolare tra i finalisti. Trigno, pur avendo un buon numero di follower, deve affrontare la concorrenza di Antonia, che ha una vocalità potente e potrebbe attrarre il pubblico più generalista, sebbene non riesca a conquistare completamente la Generazione Z e Alpha.

Ecco un riepilogo dei finalisti con i relativi follower e probabilità di vittoria:

| Alessia | Ballo | 286.000 | 40% |

| Trigno | Canto | 178.300 | 30% |

| Antonia | Canto | 139.000 | 15% |

| Daniele | Ballo | 137.079 | 10% |

| Francesco | Ballo | 32.200 | 5% |

Televoti e preferenze del pubblico

I risultati degli ultimi televoti hanno mostrato un chiaro trend. Nel daytime di fine marzo, Alessia ha ottenuto il 32,80% delle preferenze, seguita da Chiara, che è stata eliminata, con il 21,50%. Daniele ha raggiunto il 21,40%, mentre Francesco ha chiuso con solo il 9,56% delle votazioni. Questi risultati evidenziano la forza di Alessia nel ballo.

Per quanto riguarda i cantanti, il giorno successivo, Nicolò ha conquistato il primo posto con il 22,08%, ma è stato eliminato. Luk3, anch’esso eliminato, ha ottenuto il 21,07%. Trigno, attualmente in gara, ha ricevuto il 14,83% delle preferenze, mentre Antonia ha chiuso a pochi voti di distanza con il 14,79%. Questi dati suggeriscono che i voti dei fan dei concorrenti eliminati potrebbero influenzare notevolmente il risultato finale, portando Alessia e Trigno a uno scontro diretto.

La musica in gara e le scommesse

Antonia si distingue per essere la più ascoltata, avendo ricevuto il premio Spotify Singles grazie ai suoi brani “Romantica“, “Dove ti trovi tu” e “Relax“. Tuttavia, Trigno ha recentemente guadagnato popolarità con il suo singolo “D’amore non si muore“, che ha riscosso un notevole successo su TikTok. Nonostante ciò, nessun concorrente di Amici 2025 è riuscito a conquistare il Disco d’oro fino ad ora. Tra i brani più ascoltati ci sono “Parigi in motorino” e “Valentine” di Luk3, oltre a “Maledetta Milano” di Trigno.

Le scommesse indicano che Trigno è attualmente il favorito per la vittoria, con una quota di 2.75, seguito da Antonia a 3.25. Alessia è quotata a 3.50, mentre Daniele è a 4. Francesco, con una quota di 16, è considerato un outsider. Queste valutazioni potrebbero cambiare rapidamente, a seconda delle performance finali e del supporto del pubblico.

