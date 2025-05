Amici 24: Anna Pettinelli rivela la sua scelta tra Trigno e Nicolò prima della finale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La finale di Amici 24 si avvicina, con l’ultimo appuntamento del talent show in programma per domenica sera. Condotto da Maria De Filippi, il programma ha visto una competizione accesa tra i concorrenti, tra cui Alessia Pecchia, Francesco Fasano, Daniele Doria, Trigno e Antonia Nocca. La tensione è palpabile, poiché il pubblico attende di scoprire chi avrà l’onore di sollevare la coppa, che lo scorso anno è stata conquistata da Sarah Toscano.

La semifinale e l’eliminazione di Nicolò

Un colpo di scena ha caratterizzato la semifinale di Amici 24, con l’eliminazione di Nicolò Filippucci, uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico. La sua uscita ha suscitato reazioni forti tra i fan, che hanno organizzato una protesta per esprimere il loro disappunto. I giudici, dopo un’attenta valutazione, hanno dovuto prendere una decisione difficile, optando per l’eliminazione di Nicolò a favore di Trigno e Antonia. Questo momento ha segnato un punto cruciale nella competizione, lasciando i fan a riflettere sulle dinamiche del talent show.

La scelta di Anna Pettinelli

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, Anna Pettinelli, professoressa di canto e mentore di Trigno e Nicolò, è stata invitata a esprimere la sua opinione sulla situazione. Interrogata su quale dei due alunni avrebbe scelto per la finale, la Pettinelli ha risposto con sincerità. Ha dichiarato che, sebbene fosse una decisione difficile, avrebbe optato per Trigno. Secondo la docente, Trigno si è dimostrato più pronto a entrare nel mercato musicale e ha evidenziato una personalità più sviluppata rispetto a Nicolò. Tuttavia, ha anche sottolineato il suo affetto per entrambi i ragazzi, esprimendo il desiderio che il migliore tra loro possa vincere.

L’attesa per la finale

Con la finale alle porte, l’attenzione è rivolta ai concorrenti rimasti in gara. Ognuno di loro ha dimostrato talento e determinazione, rendendo la competizione ancora più avvincente. I fan sono ansiosi di scoprire chi avrà successo e porterà a casa il premio finale. La tensione cresce, e il pubblico è pronto a sostenere i propri beniamini in questo ultimo atto del talent show. La scelta di Anna Pettinelli ha aggiunto ulteriore interesse alla trama di Amici 24, evidenziando le sfide e le emozioni che caratterizzano il percorso dei concorrenti.

