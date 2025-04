Amici 24: Alessandra Celentano sfida Francesco Fasano in vista del Serale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La settima puntata del Serale di Amici 24 si avvicina, e con essa cresce l’attesa per le nuove sfide che coinvolgeranno i talentuosi concorrenti del programma. Sabato 3 maggio 2025, in prima serata su Canale 5, il pubblico assisterà a un confronto che promette di essere avvincente, con un particolare focus sulla sfida lanciata dalla maestra Alessandra Celentano a Francesco Fasano, ballerino del team di Lorella Cuccarini. Questo nuovo guanto di sfida ha suscitato non poche polemiche tra i membri del corpo docente, in particolare con il collega Emanuel Lo.

Il nuovo guanto di sfida di Alessandra Celentano

Nella scuola di Amici 24, le dinamiche si fanno sempre più intense, e la maestra Alessandra Celentano ha deciso di mettere alla prova Francesco Fasano con una sfida di latino americano. In particolare, il ballerino dovrà affrontare Alessia Pecchia in una coreografia di cha cha. Questo scontro non è solo una semplice esibizione, ma un vero e proprio test per valutare le capacità di entrambi i concorrenti in un contesto competitivo.

Alessandra ha motivato la sua scelta con una dichiarazione chiara: “Non ti sono arrivati i miei guanti, ma la finale è vicina e io cerco di fare di tutto per tutelare i miei ragazzi al massimo. So che ti difendi da solo con la tua danza. Ho deciso di lanciarti un guanto di latino americano, un bel cha cha contro Alessia! So bene che non ci sarà paragone ed è proprio per questo che lo schiero”. Con queste parole, la maestra ha messo in evidenza la sua strategia di protezione nei confronti dei suoi allievi, pur riconoscendo il valore di Francesco come ballerino.

Le reazioni alla sfida

La reazione di Francesco Fasano non si è fatta attendere. Visibilmente preoccupato, ha commentato la sfida con un certo timore: “È difficile, povero Francesco. Non so che dire, lo accetterò, ma di vincere non se ne parla proprio. Mi metterò in gioco”. La sua determinazione a prepararsi per la coreografia è evidente, ma il peso della sfida lo preoccupa.

Dall’altra parte, Emanuel Lo ha espresso il suo disappunto riguardo alla decisione di Alessandra, definendo la sfida come “una presa in giro”. Il professore di ballo ha rifiutato di accettare il guanto, affermando: “Non ha senso, è una presa in giro. Io non lo accetterei, mi prendo io la responsabilità”. Questa posizione ha acceso un dibattito tra i membri del corpo docente, evidenziando le tensioni che possono sorgere all’interno della scuola.

I concorrenti in gara al Serale

Con l’avvicinarsi della settima puntata, l’attenzione si concentra anche sugli altri concorrenti ancora in gara. Attualmente, sono otto i ragazzi che continuano a lottare per la vittoria finale: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci, tutti facenti parte della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Dall’altro lato, Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO rappresentano il team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

La tensione è palpabile, soprattutto dopo che nell’ultima puntata il giudice Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare, costringendo a posticipare l’eliminazione di uno tra Chiara Bacci e TrigNO. Questo ha reso la situazione ancora più incerta, con i concorrenti che attendono di scoprire il loro destino. L’appuntamento è fissato per sabato 3 maggio 2025, quando il pubblico potrà assistere a nuove emozionanti esibizioni e scoprire chi avrà la meglio nelle sfide in programma.

