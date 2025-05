Amici 24: Alessandra Celentano rivela il ‘finalista mancato’ e le sue preferenze per la finale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’avvicinarsi della finale di Amici 24, prevista per domenica 18 maggio, l’attenzione si concentra sui concorrenti che si contenderanno la vittoria. Il talent show, condotto da Maria De Filippi, vedrà in gara Antonia Nocca, Alessia Pecchia, Francesco Fasano, Daniele Doria e TrigNo, tutti pronti a lottare per la coppa e il montepremi di 150mila euro. In questo clima di attesa, Alessandra Celentano, storica insegnante di danza del programma, ha condiviso le sue opinioni sui concorrenti e ha svelato chi, secondo lei, avrebbe meritato un posto in finale.

Le preferenze di Alessandra Celentano per il canto e la danza

Durante il daytime di ieri, Alessandra Celentano ha espresso le sue preferenze riguardo ai concorrenti, sorprendendo molti con le sue scelte. Per quanto riguarda il canto, ha dichiarato di essere particolarmente colpita da Antonia Nocca, lodando il suo timbro vocale e la sua personalità artistica. “Mi piace il suo essere nella sua totalità, ha un carattere con un pizzico di follia tipico dei veri artisti”, ha affermato la Celentano, sottolineando anche la generosità e la bellezza di Antonia.

Per quanto concerne la danza, la situazione si complica. Alessandra ha rivelato di trovarsi in difficoltà nel decidere chi meriterebbe di vincere. “Mi piacerebbe dividere la coppa in tre parti, ma so che non è possibile”, ha detto, esprimendo il desiderio di vedere Francesco Fasano, Alessia Pecchia e Daniele Doria ricevere un riconoscimento equo per il loro talento. La Celentano ha descritto Francesco come il ballerino ideale, evidenziando che non si concentra sulle squadre, ma sulla danza in sé.

Chiara Bacci: il ‘finalista mancato’ secondo la Celentano

In un’intervista rilasciata al portale Superguidatv, Alessandra Celentano ha anche riflettuto su questa edizione di Amici, rivelando un nome che avrebbe dovuto essere tra i finalisti. Si tratta di Chiara Bacci, ex allieva della Celentano, che è stata eliminata durante la settima puntata dopo un ballottaggio contro il fidanzato TrigNo. “A me manca molto Chiara, l’avrei vista molto bene in finale e mi dispiace molto che non ci sia”, ha dichiarato l’insegnante, sottolineando il suo rammarico per l’uscita di Chiara dal programma.

L’operato di Elena D’Amario come giudice

Alessandra Celentano ha anche commentato il lavoro di Elena D’Amario, che ha ricoperto il ruolo di giudice in questa edizione. Secondo la Celentano, Elena ha dimostrato di essere molto brava e giusta nel suo operato. “Ha aiutato il fatto di avere in giuria un tecnico, quindi la giuria era molto varia ma corretta”, ha affermato, evidenziando l’importanza di avere esperti nel panel di giudici per garantire valutazioni più accurate e professionali.

La Celentano ha espresso soddisfazione per il fatto che tre ballerini abbiano raggiunto la finale, un segnale positivo per la danza all’interno del programma. Con la finale alle porte, l’attesa cresce e i fan sono pronti a scoprire chi avrà la meglio tra i talentuosi concorrenti di Amici 24.

