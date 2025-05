Amici 2025: La finale si avvicina con colpi di scena e pronostici sconvolgenti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La finale di Amici 2025 si avvicina e le aspettative sono alle stelle. Quest’anno, la competizione ha preso una piega inaspettata, soprattutto dopo l’eliminazione di Nicolò Filippucci nella semifinale del 10 maggio, che ha lasciato il pubblico in stato di shock. Per evitare sovrapposizioni con l’Eurovision Song Contest, la finale è stata programmata per domenica 18 maggio, in prima serata su Canale 5.

I finalisti di Amici 2025: Chi sono e cosa aspettarsi

La finale di Amici 2025 vedrà cinque talenti sfidarsi: tre ballerini e due cantanti. Tra i cantanti, spicca TrigNO, nome d’arte di Pietro Bagnadentro, che ha dimostrato una crescita notevole durante il Serale. Ha presentato brani inediti, tra cui “D’amore non si muore”, che ha ricevuto un’accoglienza positiva dal pubblico. Antonia Nocca, l’altra cantante in finale, ha colpito per la sua voce potente e le interpretazioni sempre impeccabili. Recentemente, ha vinto il premio Spotify Singles, un riconoscimento che potrebbe darle ulteriore slancio verso la vittoria.

I ballerini finalisti: Un mix di talento e determinazione

Tra i ballerini, Alessia Pecchia è considerata la favorita. Campionessa mondiale di danza latino-americana, ha impressionato sia il pubblico che la giuria con le sue esibizioni. Francesco, il primo ballerino ad essere annunciato durante la semifinale, fa parte della squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e ha mostrato un notevole percorso di crescita. Infine, Daniele ha superato un duro confronto con Antonia, grazie al voto decisivo di Elena D’Amario. La sua determinazione potrebbe rivelarsi un fattore chiave nella finale.

L’eliminazione di Nicolò: Un caso che ha scosso il pubblico

Nicolò Filippucci era considerato il grande favorito di questa edizione, la numero 24. La sua eliminazione ha suscitato una reazione intensa sui social media, con molti fan che hanno espresso il desiderio di boicottare la finale. Nonostante la delusione, Nicolò ha ringraziato i suoi sostenitori in un post su Instagram, anche se non potrà partecipare al televoto, che sarà l’unico metodo di valutazione durante la finale. I suoi fan hanno organizzato una protesta davanti agli studi Elios di via Tiburtina, dove si svolgerà la finale in diretta.

La corsa alla vittoria: Favoriti e pronostici

Con l’assenza di Nicolò, la competizione per la vittoria finale si fa più aperta. Analizzando il percorso dei finalisti, i social e le preferenze emerse durante il programma, Alessia e TrigNO sembrano i principali contendenti. Alessia, con la sua forza nella danza, rappresenta una solida candidatura per il titolo, mentre TrigNO, dopo la sua crescita nel Serale, ha buone possibilità di emergere come vincitore. Durante la finale, il pubblico avrà l’opportunità di votare tramite mobile, l’app Witty.tv o Mediaset Infinity.

Le quote dei bookmakers: Chi ha le maggiori possibilità di vincere?

Secondo i pronostici di Sisal, TrigNO è il favorito con una quota di 2,75. Antonia Nocca segue con una quota di 3,25. Per quanto riguarda i ballerini, Alessia Pecchia è quotata a 3,50, mentre Daniele Doria a 4,00. Francesco Fasano, nonostante sia stato il primo a conquistare la maglia da finalista, ha una quota di 16,00, rendendo la sua vittoria più difficile. Tuttavia, la diretta di domenica 18 maggio, con il televoto, potrebbe cambiare radicalmente le previsioni.

