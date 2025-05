Amici 2025: la finale di Canale 5 e le emozioni dei finalisti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, domenica 18 maggio 2025, Canale 5 trasmetterà la finale di Amici, il talent show che ha appassionato milioni di telespettatori. I cinque finalisti, Antonia, Trigno, Francesco, Alessia e Daniele, si preparano a contendersi l’ambita coppa dorata. In un collegamento con Verissimo, i concorrenti hanno condiviso le loro emozioni con la conduttrice Silvia Toffanin, esprimendo la loro eccitazione per l’imminente esibizione e il desiderio di divertirsi, indipendentemente dal risultato finale.

I finalisti di Amici e le loro storie

Francesco, ballerino e primo finalista a essere intervistato da Silvia Toffanin, ha descritto l’emozione che sta vivendo in questo momento cruciale della sua carriera. “Sono felicissimo di essere arrivato fino a questo punto”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza del supporto dei suoi genitori. “Dedico la finale a loro, che mi hanno sempre incoraggiato a inseguire i miei sogni”. La sua determinazione e il suo impegno sono evidenti, e il ballerino si prepara a dare il massimo sul palco.

Antonia, l’ultima cantante a essere proclamata finalista, ha raccontato il suo percorso all’interno della scuola. “Prima di sapere che sarei andata in finale, mi ero detta che sarei stata felice di quanto avevo vissuto”, ha affermato. Ha condiviso come questa esperienza l’abbia aiutata a superare ostacoli personali e a scoprire la sua vera passione. “Dedico questa finale ai miei genitori, a mia sorella e alle mie nonne. Una di loro aveva sognato che sarei arrivata all’ultima puntata”, ha aggiunto con emozione.

Le emozioni dei concorrenti

Trigno ha espresso la sua gioia per essere arrivato alla finale, sottolineando il duro lavoro che ha svolto per raggiungere questo traguardo. “Sono contento e soddisfatto, non me lo aspettavo”, ha dichiarato, mostrando la sua motivazione e determinazione. La sua esperienza nel programma è stata significativa, e ora si prepara a vivere un momento indimenticabile.

Daniele, il più giovane tra i finalisti, ha descritto la finale come un sogno che si avvera. “Qui dentro sono cresciuto tantissimo”, ha detto, dedicando il suo successo ai genitori e a tutte le persone che lo sostengono. “Sono molto felice di avere vissuto tutto questo con Alessia“, ha aggiunto, evidenziando l’importanza delle relazioni che ha costruito durante il programma.

Infine, Alessia ha parlato della sua esperienza, definendo la finale come la realizzazione di un sogno. “Questa serata la dedico, in primis, a me stessa per tutto il lavoro che ho fatto”, ha affermato. Ha anche voluto ringraziare le persone che l’hanno supportata, in particolare sua madre e sua nonna, senza le quali sente di non poter essere arrivata fin qui.

L’attesa per la finale

Con le emozioni a fior di pelle, i cinque finalisti di Amici si preparano a salire sul palco per una serata che promette di essere indimenticabile. Ogni concorrente porta con sé una storia unica e un percorso di crescita che ha arricchito non solo la loro vita, ma anche quella del pubblico che li ha seguiti. La finale di questa sera non è solo un momento di competizione, ma anche una celebrazione dei sogni e delle aspirazioni di giovani talenti che hanno dimostrato di avere il coraggio di inseguire le proprie passioni.

