American Horror Story: La stagione 13 e il ritorno di Sarah Paulson nel 2025

La serie antologica di successo “American Horror Story” continua a mantenere alta l’attenzione dei fan, in particolare per quanto riguarda la sua tredicesima stagione. Ryan Murphy, co-ideatore della serie, ha recentemente condiviso aggiornamenti sui social media, accendendo le speranze per il ritorno di alcuni volti noti. In questo articolo, esploreremo le ultime novità riguardanti la stagione 13, con un focus particolare su Sarah Paulson e il suo possibile coinvolgimento.

Ritorno di Sarah Paulson: Le ultime novità

Le voci sul ritorno di Sarah Paulson in “American Horror Story” si fanno sempre più insistenti. Il co-ideatore Ryan Murphy ha risposto a una domanda su Instagram riguardo a un possibile ritorno della serie nel 2025, affermando che lui e Paulson stanno “cercando di realizzare qualcosa di fantastico”. Questo commento ha riacceso l’interesse dei fan, che attendono con ansia di vedere l’attrice tornare sullo schermo. Paulson è stata una presenza costante nella serie, contribuendo a creare alcuni dei personaggi più memorabili e inquietanti.

Murphy ha già parlato di Paulson in precedenti interviste, suggerendo che la sua partecipazione alla nuova stagione è molto probabile. Durante un’intervista con “The Hollywood Reporter”, ha accennato a discussioni recenti con Paulson e Evan Peters, un altro attore di punta della serie. Se Paulson dovesse confermare il suo ritorno, sarebbe la sua decima apparizione nella serie, un traguardo significativo considerando che la sua ultima partecipazione risale alla stagione 10, intitolata “Double Feature”, andata in onda nel 2021.

Le aspettative per la stagione 13

Sebbene Ryan Murphy non abbia rivelato dettagli specifici sulla trama della tredicesima stagione, le aspettative sono elevate. La serie è nota per la sua capacità di reinventarsi e sorprendere il pubblico con storie originali e inquietanti. Paulson ha espresso il suo desiderio di tornare nel cast, affermando: “Mi piacerebbe farlo più di ogni altra cosa. Se potessi riunirmi con Evan Peters e Ryan Murphy, fatemi sapere a che ora dovrò essere lì e ci sarò”. Questa dichiarazione ha ulteriormente alimentato le speculazioni sul suo coinvolgimento.

Inoltre, il fatto che Murphy abbia menzionato solo Paulson nel suo ultimo commento ha portato a riflessioni sul possibile ritorno di Peters. L’attore, vincitore di un Emmy per il suo ruolo in “Omicidio a Easttown”, è attualmente impegnato in un altro progetto di Murphy, “The Beauty”, una serie che esplora una società ossessionata dalla bellezza. Questo potrebbe complicare la sua partecipazione a “American Horror Story”, lasciando i fan in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Altri progetti di Ryan Murphy e Sarah Paulson

Oltre a “American Horror Story”, Sarah Paulson sarà protagonista di un’altra serie di Ryan Murphy, intitolata “All’s Fair”. Questa nuova produzione, le cui riprese sono già state completate, segue la vita di un’avvocata divorzista di successo, interpretata da Kim Kardashian, che gestisce uno studio legale tutto al femminile a Los Angeles. Questo progetto dimostra la continua collaborazione tra Paulson e Murphy, suggerendo che la loro partnership artistica è più forte che mai.

Con l’uscita di “All’s Fair” e le voci sul ritorno di Paulson in “American Horror Story”, il 2025 si prospetta un anno ricco di emozioni per i fan della serie. La combinazione di talenti e storie intriganti promette di mantenere vivo l’interesse per una delle serie più iconiche della televisione contemporanea. Mentre i dettagli sulla trama della tredicesima stagione rimangono avvolti nel mistero, l’attesa cresce e i fan sono pronti a scoprire cosa ha in serbo Ryan Murphy per loro.

