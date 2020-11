American Horror Story 10: svelato il poster della decima stagione

Ryan Murphy, creatore e regista della serie di successo “American Horror Story”, ha postato sul suo profilo Instagram il poster della decima stagione.

American Horror Story 10: un poster criptico e le teorie dei fan

Ryan Murphy ha pubblicato un poster che anticipa l’uscita della decima stagione di “American Horror Story”. Una grande bocca aperta con denti affilatissimi e una mano che sorregge una macchinetta per tatuaggi e che sembra aver appena finito di tatuare sulla lingua la scritta “AHS10”. Un’immagine che rivela poco rispetto al possibile plot e alla possibile ambientazione della prossima stagione della serie. A marzo era stato pubblicato un altro poster: il mare sullo sfondo e delle mani in primo piano. Pochi mesi dopo Ryan Murphy aveva poi diffuso una foto che mostrava una spiaggia e sotto una didascalia che diceva “American Horror Story. Indizio”.

I fan, basandosi su queste immagini, hanno quindi ipotizzato che la trama della decima stagione sarà incentrata su sirene, creature e mostri marini, richiamando ambientazioni simili a “Lo squalo”.

Un fan, su Reddit, ha ipotizzato che la geolocalizzazione della foto, Provincetown in Massachusetts, possa essere un suggerimento e che la prossima stagione possa avere a che fare con un caso irrisolto, realmente accaduto in quella cittadina, denominato l’omicidio della “Signora delle Dune”.

La decima stagione posticipata a causa del Covid-19

La produzione della serie è stata posticipata a causa della pandemia e la premiere è fissata per il 2021. Il produttore e regista Ryan Murphy, in un’intervista, ha spiegato che il Covid-19 ha influito molto sulla lavorazione e in parte ha costretto la produzione a cambiarne la trama.

Nel cast saranno presenti Macaulay Culkin., l’attore di “Mamma ho perso l’aereo”, così come Evan Peters, Sarah Paulson, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock e si preannuncia il ritorno anche di Jessica Lange.

Chiara Canova

11/11/2020