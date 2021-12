America Latina: poster ufficiale e trailer

Sono stati rilasciati oggi il trailer e il poster ufficiali di “America Latina” dei Fratelli D’Innocenzo, che arriverà nelle sale italiane il 13 gennaio 2022.

America Latina: ecco il poster ufficiale

“America Latina” dei Fratelli D’Innocenzo arriverà in sala il 13 gennaio 2022, dopo la presentazione in concorso alla 78esima Mostra internazionale del Cinema di Venezia. E’ questo il terzo lungometraggio del duo di registi, apprezzati dal pubblico per la particolarità delle storie che raccontano.

A dividere il set in questo film abbiamo: Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala e Filippo Dini. Da segnalare la partecipazione di Massimo Wertmüller. Il film è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment e da Vision Distribution, in co-produzione con Le Pacte, in collaborazione con SKY.

Di cosa parla il film

Siamo a Latina, tra paludi bonificate, centrali nucleari dismesse e un’umidità fastidiosa che avvolge tutto.

Massimo Sisti è il titolare di uno studio dentistico che porta il suo nome. E’ Un professionista serio, che si distingue per la calma e la gentilezza. Si sente un uomo realizzato, ha una famiglia che ama ed ha raggiunto un discreto benessere economico. La famiglia, per Massimo ragione di vita, vive in armonia e serenità in un’immensa villa in cui regnano quiete e pace. La moglie Alessandra e le figlie Laura e Ilenia (la prima adolescente, la seconda non ancora) sono per l’uomo motivo di felicità, la ricompensa per una vita vissuta correttamente, per i tanti sacrifici sostenuti.

In un attimo, in una calma giornata di primavera, succede l’imprevedibile, irrompe qualcosa nella vita di Massimo che cambia tutto: in un giorno come un altro Massimo scende in cantina e l’assurdo si impossessa della sua vita.

America Latina: trailer ufficiale

Maria Grazia Bosu

2/12/2021