Ambulance: rilasciato il trailer del film di Michael Bay

La Universal ha pubblicato il trailer di “Ambulance”, pellicola diretta da Michael Bay con Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II e Eiza González, nelle sale dal 23 Febbraio 2022.

Ambulance: il destino intrecciato di tre persone

La Universal ha rilasciato il trailer del thriller mozzafiato diretto e prodotto da Michael Bay dal titolo “Ambulance” che vede tra i protagonisti Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II e Eiza González, che interpreteranno tre persone il cui destino cambierà per sempre nell’arco di una giornata sulle strade di Los Angeles.

“Ambulance” è prodotto e diretto da Michael Bay, Bradley J. Fischer, per New Republic Pictures, James Vanderbilt e William Sherak per Project X, e il nominato all’Oscar® Ian Bryce.

La sceneggiatura è di Chris Fedak ed è basata su soggetto e sceneggiatura originali del thriller danese “Ambulancen”(2005) di Laurits Munch-Petersen e Lars Andreas Pedersen.

La storia e il trailer

Al centro della narrazione troviamo il veterano di guerra decorato Will Sharp, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, già nel cast di pellicole come “Candyman” e “Matrix Ressurrections”, che cerca in tutti i modi di recuperare il denaro indispensabile per le cure della moglie. L’uomo, per ottenere i soldi necessari a salvare la donna che ama, chiede aiuto al carismatico fratello adottivo Danny. Quest’ultimo, interpretato dal candidato all’Oscar® Jake Gyllenhaal, “Zodiac”, “Spider-Man: Far From Home”, è un criminale incallito che gli propone una rapina da 32 milioni di dollari, la più grande mai organizzata a Los Angeles. Will, disperato, accetta l’offerta del fratello.

A rapina effettuata, le cose si complicano durante la fuga: i due fratelli, in preda alla disperazione, sono costretti a sequestrare un’ambulanza sulla quale c’è un poliziotto in fin di vita e Cam Thompson, esperto paramedico che ha il volto di Eiza González, già visto in “Fast & Furious: Hobbs & Shaw” e “Baby Driver – Il genio della fuga”.

Nella fuga più pazza di sempre, i due fratelli dovranno far di tutto per mettersi al riparo, salvare la vita ai loro ostaggi, evitare le forze dell’ordine e cercare di non uccidersi a vicenda.

Roberta Rosella

02/11/2021