“Ambulance” di Michael Bay da oggi solo al cinema

Esce oggi nelle sale italiane, distribuito da Universal Pictures, “Ambulance” action adrenalinico diretto e prodotto da Michael Bay e interpretato da Jake Gyllenhaal e Yahya Adbul Mateen II. La sceneggiatura è di Chris Fedak (Prodigal Son, Chuck), ed è basata su soggetto e sceneggiatura originali del thriller danese “Ambulancen”(2005) di Laurits Munch-Petersen e Lars Andreas Pedersen.

Ambulance: il ritorno di Michael Bay al cinema

120 minuti di adrenalina pura per “Ambulance” che vi terrà incollati alla poltrona della sala cinematografica. Il film, remake del danese “Ambulancen” diretto da Laurits Munch-Petersen, ha per protagonisti il vincitore dell’Emmy Yahya Abdul-Mateen II (“Candyman”, “Matrix Resurrections”) e il candidato all’Oscar® Jake Gyllenhaal (“Zodiac”, “Spider-Man: Far From Home”), rispettivamente nei panni di Will Sharp, decorato veterano di guerra che deve a tutti i costi trovare il denaro per curare la moglie, e di Danny, fratello adottivo a cui Will chiede aiuto per risolvere il suo problema.

Nel corso di un’intensa giornata sulle strade di Los Angeles, tre vite cambieranno per sempre.

La storia

Danny è un criminale di vecchia data che, scelleratamente, propone a Will un colpo da 32 milioni di dollari, ossia la rapina più grande mai effettuata a Los Angeles per aiutare il fratello a curare la moglie. Le cose non vanno però per il verso giusto e nel corso della fuga i due fratelli sequestrano un’ambulanza che sta trasportando un poliziotto gravemente ferito e il paramedico Cam Thompson (Eiza González, “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”, “Baby Driver – Il genio della fuga”).

In una folle fuga, Will e Danny dovranno cercare di sfuggire alle forze dell’ordine, tenere in vita gli ostaggi e evitare di ammazzarsi tra loro.

“Ambulance” è prodotto oltre che da Michael Bay, anche da Bradley J. Fischer (“Zodiac”, “Shutter Island”) per New Republic Pictures, James Vanderbilt (“Zodiac”, “Scream” [2022]) e William Sherak (“Finché morte non ci separi”, Scream [2022]) per Project X, e il nominato all’Oscar® Ian Bryce (saga di “Transformers”, “Salvate il Soldato Ryan”).

Il trailer