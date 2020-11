Amber Heard e le conseguenze delle sue dichiarazioni

Amber Heard dopo aver denunciato le violenze subite da Johnny Depp ha perso la simpatia del pubblico.

Amber Heard e le dichiarazioni di Lady Kennedy

Dopo che l’attrice Amber Heard ha denunciato le violenze subite dal suo ex marito, Johonny Depp, ha perso gran parte dell’amore del pubblico.

“La posizione di Amber Heard contro le aggressioni di Johnny Depp non avrebbe dovuto privarla della simpatia pubblica per aver subito il calvario della violenza domestica”, ha dichiarato un importante avvocato per i diritti umani.

Durante il processo della Heard, accusata di diffamazione, l’attrice ha subito numerose minacce di morte e attacchi misogini da parte dei social media, che l’hanno fatta sentire “abbattuta e assediata”, secondo Helena Kennedy QC.

Secondo quanto riportato da The Guardian, Lady Kennedy ha dichiarato:

“Ci sono ancora questi miti pervasivi sul tipo di donna che merita la protezione della legge. Le donne maltrattate, secondo molti, devono sembrare docili e servili per avere la nostra simpatia. Ho rappresentato donne che hanno sopportato tutto questo. Per molti, quando queste donne, vittime di volenza, non denunciano i fatti immediatamente, allora in qualche modo perdono il loro diritto alla compassione”.

A prendere le difese di Amber Herd è stato anche il giornale Sun, definendo Johnny Depp un picchiatore di mogli.

Durante il processo, la corte suprema ha dichiarato che il giornale Sun era giustificato ad appellare Depp un “picchiatore di mogli” visto che 12 accuse fattegli dalla moglie sono state accertate.

Jess Phillips, ministro per la violenza domestica, ha reputato ingiuste le innumerevoli minacce di morte che Heard aveva subito da parte dei media.

La Heard a differenza di Depp, che ha goduto dell’adulazione dei fan che si riunivano fuori dalle corti reali di giustizia alla fine di ogni processo, non è stata ben vista dopo le sue dichiarazioni, tanto da essere scortata dalla polizia.

Jonny Depp e il sostegno ricevuto dalle celebrità

Johnny Depp, a differenza di sua moglie Heard, ha ricevuto un grande sostegno sia da parte dei fans che da parte di altri attori e celebrità, tra questi possiamo ricordare Helena Bonham Carter.

“C’è qualcosa di incredibilmente antico in Johnny, con questi suoi modi. Niente di tutta questa storia ha senso. Ma è un uomo tutt’altro che stupido. Non credo si sarebbe spinto fino a questo punto se avesse pensato di avere torto”.

A sostenere l’attore è stata anche la cantante Sia che ha voluto esprimere la sua opinione a riguardo su Twitter affermando:

“Voglio solo mostrare pubblicamente il mio sostegno a Johnny Depp. Voglio dire, mi piacerebbe che si desse una ripulita e la smettesse con certa roba, ma chiaramente lui non è assolutamente un uomo violento.”

La causa per diffamazione intentata da Johnny Depp nei confronti di Amber Heard riprenderà nel maggio 2021.

Erika Zagari

4/11/2020