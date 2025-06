Amazon raddoppia la pubblicità su Prime Video: cosa cambia per gli abbonati

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Amazon ha recentemente annunciato un cambiamento significativo nella sua offerta di contenuti su Prime Video, introducendo un aumento della durata delle pubblicità per gli utenti che non optano per il piano premium. Questa mossa, che arriva dopo una promessa fatta lo scorso ottobre, ha suscitato l’attenzione di molti abbonati e degli esperti del settore.

Aumento della pubblicità su Prime Video

A partire da questo mese, Amazon ha raddoppiato il numero di minuti di pubblicità che gli abbonati a Prime Video devono affrontare se non pagano un supplemento di 1,99 euro per godere di un’esperienza senza interruzioni pubblicitarie. Secondo quanto riportato da AdWeek, che ha avuto accesso a un’e-mail interna dell’azienda, ora gli utenti possono aspettarsi di vedere tra i 4 e i 6 minuti di pubblicità ogni ora di visione. In precedenza, il tempo dedicato agli annunci era compreso tra 2 e 3,5 minuti all’ora.

Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nell’approccio di Amazon alla pubblicità, che mira a massimizzare i ricavi attraverso l’inserimento di spot pubblicitari nei contenuti. Con l’aumento della durata delle interruzioni pubblicitarie, gli abbonati potrebbero trovarsi a dover affrontare un’esperienza di visione più simile a quella della televisione tradizionale, dove le pubblicità sono una costante.

Confronto con la concorrenza

Nonostante l’aumento della pubblicità su Prime Video, la piattaforma rimane in linea con le pratiche di altri servizi di streaming. Secondo gli esperti, anche Netflix offre un’esperienza simile, con interruzioni pubblicitarie che variano tra i 4 e i 5 minuti ogni ora. Questo confronto suggerisce che Amazon sta cercando di rimanere competitiva nel mercato dello streaming, dove la monetizzazione attraverso la pubblicità sta diventando sempre più comune.

Tuttavia, il rischio di un’eccessiva pubblicità è reale. Gli utenti potrebbero sviluppare una certa intolleranza a un numero elevato di spot, portando a una diminuzione dell’interesse verso gli annunci stessi. È fondamentale per le piattaforme di streaming trovare un equilibrio tra la monetizzazione e la soddisfazione degli abbonati, per evitare di compromettere l’esperienza di visione.

Riflessioni sul futuro della pubblicità nello streaming

L’aumento della pubblicità su Prime Video solleva interrogativi sul futuro delle piattaforme di streaming e sulla loro capacità di mantenere un pubblico soddisfatto. Con l’introduzione di un numero maggiore di interruzioni pubblicitarie, le aziende devono prestare attenzione a non superare la soglia di tolleranza degli spettatori. In Italia, ad esempio, la televisione lineare è limitata a un massimo di 12 minuti di pubblicità ogni ora, e le piattaforme di streaming potrebbero dover considerare simili restrizioni per mantenere la loro attrattiva.

In un panorama in cui gli abbonati sono sempre più esigenti, le piattaforme devono riflettere su come bilanciare le esigenze commerciali con l’esperienza dell’utente. La sfida sarà quella di trovare modi innovativi per integrare la pubblicità senza compromettere la qualità del servizio offerto.

