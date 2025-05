Amazon Prime Video svela The Pickup: la nuova commedia d’azione con Eddie Murphy e Pete Davidson

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Amazon Prime Video ha ufficialmente annunciato l’uscita di “The Pickup“, una commedia d’azione che promette di intrattenere il pubblico con un mix di risate e adrenalina. Il film, che vede protagonisti due nomi di spicco come Eddie Murphy e Pete Davidson, debutterà in esclusiva sulla piattaforma il 6 agosto 2025. La pellicola è stata prodotta da Amazon MGM Studios e diretta da Tim Story, un regista noto per il suo lavoro nel genere della commedia.

Un cast stellare per una trama avvincente

“The Pickup” si distingue non solo per i suoi protagonisti, ma anche per un cast di supporto di alto livello. Oltre a Murphy e Davidson, il film include attori del calibro di Eva Longoria, Keke Palmer, Ismael Cruz Córdova, Jack Kesy, Andrew Dice Clay, Marshawn Lynch e Joe “Roman Reigns” Anoa’i. Questa varietà di talenti promette di arricchire la narrazione e di offrire performance memorabili.

La sceneggiatura è stata scritta da Kevin Burrows e Matt Mider, che hanno creato una storia avvincente e ricca di colpi di scena. La trama ruota attorno a due autisti di furgoni blindati, Russell e Travis , che si trovano coinvolti in una situazione pericolosa. Una semplice consegna di contanti si trasforma rapidamente in un incubo quando vengono presi di mira da un gruppo di criminali guidati dalla brillante e temibile Zoe, interpretata da Keke Palmer. L’improbabile duo dovrà affrontare una serie di eventi esplosivi e imprevisti, cercando di sopravvivere a una giornata che sembra peggiorare a ogni minuto che passa.

Prime Video presenta le prime immagini ufficiali

In concomitanza con l’annuncio della data di uscita, Amazon ha rilasciato le prime immagini ufficiali e il poster di “The Pickup“. Questi materiali offrono un’anteprima dell’atmosfera frizzante e dinamica del film, suscitando l’interesse degli spettatori. Le immagini mostrano i protagonisti in situazioni comiche e adrenaliniche, promettendo un’esperienza cinematografica coinvolgente.

Tim Story: un regista esperto nel genere

Tim Story, il regista di “The Pickup“, è un nome ben noto nel panorama della commedia e dell’azione di Hollywood. La sua carriera è costellata di successi, tra cui titoli iconici come “Barbershop” , “Think Like a Man” e “Ride Along” . Inoltre, ha diretto i due film dei Fantastici Quattro nei primi anni 2000. La sua esperienza nel settore e la sua capacità di mescolare elementi comici con scene d’azione lo rendono la scelta ideale per questo progetto.

Eddie Murphy: un ritorno atteso

Eddie Murphy, uno dei comici più amati di Hollywood, torna sul grande schermo con “The Pickup” dopo aver recentemente ripreso il ruolo iconico di Axel Foley in “Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F“, previsto per il 2024. Inoltre, Murphy tornerà a prestare la voce a Ciuchino nel quinto capitolo della saga di “Shrek“, atteso per il 2026. La sua presenza in “The Pickup” è destinata a catturare l’attenzione degli spettatori, che non vedono l’ora di rivedere il suo talento comico in azione.

Con una data di uscita fissata e un cast di talento, “The Pickup” si preannuncia come uno dei film più attesi dell’estate 2025, pronto a regalare momenti di ilarità e suspense.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!