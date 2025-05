Amazon MGM acquisisce i diritti di distribuzione per il sequel di The Beekeeper con Jason Statham

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il sequel di “The Beekeeper”, con protagonista Jason Statham, ha finalmente trovato la sua casa distributiva. Amazon MGM ha ufficialmente acquistato i diritti di distribuzione globale del film, investendo una cifra che si aggira attorno ai 50 milioni di dollari. Questa notizia, riportata in esclusiva da Deadline, segna un passo significativo per il progetto, che promette di attrarre nuovamente il pubblico con la sua azione avvincente.

I dettagli del nuovo progetto cinematografico

Jason Statham tornerà a vestire i panni del protagonista, un agente segreto in pensione, mentre le riprese del sequel sono programmate per iniziare in autunno. La regia sarà affidata a Timo Tjahjanto, noto per il suo lavoro in “Nobody 2”, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Kurt Wimmer. La produzione è a cura di Miramax, che ha negoziato l’accordo con Amazon, assicurando così un’ulteriore spinta al progetto.

Il primo film, diretto da David Ayer, ha raccontato la storia di un ex agente segreto che, dopo la truffa subita dalla sua padrona di casa, decide di vendicarsi. La pellicola ha riscosso un notevole successo, incassando 163 milioni di dollari a livello globale. Questo risultato ha sicuramente influenzato la decisione di produrre un sequel, dato l’interesse dimostrato dal pubblico.

La trama del primo film e il suo impatto

Nel primo capitolo, il protagonista si trova a fronteggiare una situazione drammatica quando la sua gentile padrona di casa viene vittima di una truffa di phishing. La storia si sviluppa attorno alla sua ricerca di giustizia, un tema che ha colpito molti spettatori. La regia di David Ayer ha contribuito a creare un’atmosfera intensa e coinvolgente, rendendo il film un successo al botteghino.

La vendita dei diritti da parte di Miramax a distributori internazionali e ad Amazon per il mercato nazionale ha permesso al film di raggiungere un pubblico ancora più vasto. La combinazione di un cast di talento e una trama avvincente ha reso “The Beekeeper” un titolo da non perdere, e il sequel si preannuncia altrettanto promettente.

Novità in arrivo su Amazon Prime Video

Oltre al sequel di “The Beekeeper”, Amazon ha in programma di lanciare un altro film d’azione, “A Working Man”, diretto da David Ayer e scritto da Sylvester Stallone. Questo film sarà disponibile su Prime Video a partire dal 15 maggio. La collaborazione tra Amazon e Ayer sembra destinata a continuare, promettendo ulteriori produzioni di alta qualità nel genere action.

Infine, tra le novità del mercato, “Tombstone – 4K Steelbook” si distingue come uno dei titoli più venduti del momento, evidenziando l’interesse del pubblico per le edizioni speciali e i film classici. Con l’arrivo di nuovi titoli e sequel attesi, il panorama cinematografico si arricchisce di opportunità per gli appassionati di cinema.

