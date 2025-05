Amazon annuncia la serie spin-off “Delphi” ambientata nel mondo di Rocky e Creed

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La saga di Rocky continua a espandersi con l’annuncio ufficiale della serie spin-off “Delphi“, presentata durante gli Amazon Upfront. Questo nuovo progetto, che si inserisce nel ricco universo di Rocky Balboa e Creed, sarà prodotto da Michael B. Jordan, noto per il suo ruolo di Adonis Creed. La serie promette di esplorare le storie di giovani pugili all’interno della storica Delphi Boxing Academy, un luogo emblematico per gli appassionati della saga.

La Delphi Boxing Academy: un luogo di formazione storica

La Delphi Boxing Academy, situata a Los Angeles, è un’importante palestra di boxe con una lunga storia legata al franchise di Rocky. Fondata da Tony “Duke” Evers, la palestra ha visto passare sotto i suoi riflettori alcuni dei più grandi pugili del mondo, tra cui Apollo Creed, che si è allenato qui per molti anni. Oggi, la palestra è gestita dal figlio di Evers, Tony “Little Duke” Evers, e ha avuto un ruolo centrale anche nella vita di Adonis Johnson Creed, il protagonista della recente trilogia di Creed.

La scelta di ambientare la serie in questo contesto non è casuale. La Delphi Boxing Academy rappresenta un simbolo di perseveranza e crescita, elementi chiave della narrazione di Rocky e Creed. La serie “Delphi” si propone di approfondire le vite e le sfide dei giovani pugili che si allenano in questa storica palestra, offrendo uno sguardo intimo sulle loro aspirazioni e lotte quotidiane.

Michael B. Jordan e Marco Ramirez: un team creativo di talento

Michael B. Jordan non solo reciterà nel progetto, ma avrà anche un ruolo attivo nello sviluppo della serie, collaborando con lo showrunner Marco Ramirez. Ramirez, noto per il suo lavoro su serie di successo, porterà la sua esperienza e visione creativa per dare vita a “Delphi“. La combinazione di Jordan e Ramirez promette di garantire una narrazione autentica e coinvolgente, in linea con i valori che hanno reso celebre il franchise.

Jordan ha espresso entusiasmo per il progetto, sottolineando l’importanza di rimanere fedeli ai temi centrali della saga: il duro lavoro, la determinazione e la lotta per qualcosa di più grande di sé. Questi elementi non solo caratterizzano i film, ma si riflettono anche nelle storie dei giovani pugili che saranno protagonisti della serie.

Cosa aspettarsi dalla serie “Delphi”

“Delphi” si propone di esplorare le dinamiche familiari e le relazioni che si sviluppano all’interno della palestra. La serie non si limiterà a mostrare gli allenamenti e le competizioni, ma approfondirà anche le storie personali dei pugili, le loro aspirazioni e le sfide che affrontano nel loro percorso. Questo approccio narrativo mira a creare un legame emotivo con il pubblico, rendendo ogni personaggio unico e memorabile.

I fan della saga di Rocky e Creed possono aspettarsi un mix di azione, dramma e momenti di crescita personale. Con l’attenzione ai dettagli e la passione per il pugilato, “Delphi” si propone di essere un’aggiunta significativa all’universo di Rocky, portando nuove storie e personaggi che arricchiranno ulteriormente la narrazione.

Rimanete aggiornati per ulteriori notizie su “Delphi” e su come si svilupperà questa nuova avventura nel mondo di Rocky e Creed.

