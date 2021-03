Amanda Seyfried sostituisce Kate McKinnon nella nuova serie Hulu

Amanda Seyfried rimpiazza Kate McKinnon nella nuova serie Hulu “The Dropout”, nella quale dovrà interpretare Elizabeth Holmes.

Il caso di Elizabeth Holmes

Amanda Seyfried ha firmato per interpretare la fondatrice di Theranos, Elizabeth Holmes, nella serie di Hulu “The Dropout“.

Seyfried assume il ruolo di Kate McKinnon, la cui uscita dal progetto venne segnalata a febbraio.

La serie racconta la storia di Elizabeth Holmes, giovane imprenditrice che a soli 19 anni ha fondato Theranos, la start-up per “democratizzare l’assistenza sanitaria”, come affermò la fondatrice.

L’azienda, che valeva miliardi di dollari, divenne un mito: esso crollò quando è stato rivelato che nessuna tecnologia funzionava effettivamente, mettendo in grave pericolo la salute di migliaia di persone.

È stata incriminata da una giuria federale nel 2018, insieme all’ex dirigente operativo e presidente di Theranos Ramesh “Sunny” Balwani, per nove capi di frode e due capi d’accusa di cospirazione per commettere frodi.

Il caso prosegue presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a San Jose. Holmes e Balwani si sono dichiarati non colpevoli. Rischiano fino a 20 anni di carcere

Amanda Seyfried protagonista di “The Dropout”

Amanda Seyfried servirà come produttore di “The Dropout” oltre ad attrice.

La notizia del suo casting arriva anche poco dopo che Seyfried ha ricevuto una nomination all’Oscar e al Golden Globe per il suo ruolo nel film di David Fincher “Mank”. I suoi altri crediti cinematografici includono “Mean Girls“, “Mamma Mia“, “Les Miserables” e “Dear John“.

L’attrice non è estranea alla televisione, avendo recitato in programmi come “Big Love“, “Veronica Mars” e il revival della Showtime di “Twin Peaks“.

Elizabeth Meriwether sarà la showrunner e produttrice esecutiva della serie, con Liz Heldens, Liz Hannah, Katherine Pope, Rebecca Jarvis, Victoria Thompson e Taylor Dunn anche produttori esecutivi.

La serie è basata sul podcast ABC Radio e ABC News fatti su Holmes. Jarvis ha ospitato il podcast, prodotto da Thompson e Dunn.

Federica Contini

30/03/2021