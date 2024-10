Amadeus parla di ascolti e del suo futuro: il debutto de La Corrida sul NOVE

Amadeus, noto conduttore italiano, ha recentemente condiviso i suoi pensieri sugli ascolti della sua attuale trasmissione “Chissà chi è” durante un’intervista a “Che tempo che fa“, il programma di Fabio Fazio. La sua presenza nell’episodio ha segnato il ritorno del talk show dopo una pausa estiva, e ha rivelato interessanti dettagli riguardo al suo addio alla Rai e ai futuri progetti. Nell’analizzare i risultati della sua nuova avventura televisiva, Amadeus ha voluto esprimere la sua visione personale e professionale riguardo al mondo della televisione.

Gli ascolti di “Chissà chi è” e il passaggio alla Discovery

Amadeus ha aperto il suo intervento parlando degli ascolti di “Chissà chi è“, che, al momento, non hanno raggiunto le aspettative. “Sono consapevole”, ha dichiarato, sottolineando che il mondo della televisione è impietoso e che gli ascolti sono un fattore cruciale. Il conduttore ha evidenziato che comprende le difficoltà di avviare un programma su una nuova rete, il NOVE, e ha speso parole di pazienza per il percorso che sta affrontando. “Ho un contratto di quattro anni e sono solo all’inizio. È un nuovo viaggio e ci vorrà tempo affinché il pubblico si abitui e inizi a seguire il programma”. Amadeus ha aggiunto che la televisione richiede tempo per costruire un’audience affezionata e che non ci si può aspettare di ottenere risultati immediati.

Riferendosi alle critiche ricevute da alcuni media, ha mostrato una certa disillusione, sottolineando che le scelte professionali sono molto personali e che certi attacchi non sono giustificati. “Amo sperimentare nuove avventure”, ha affermato, indicando che questa fase della sua carriera rappresenta un’opportunità per esplorare nuovi orizzonti professionali.

La nuova avventura de La Corrida

Inoltre, Amadeus ha colto l’occasione per annunciare il debutto de “La Corrida” sul NOVE, un programma che ha una lunga tradizione nella televisione italiana. La prima puntata è prevista per il 4 novembre, con una programmazione che proseguirà fino al 23 dicembre. Questo storico format, originariamente condotto da Corrado, apporta con sé un’eredità significativa e la responsabilità di mantenere vivo il suo spirito.

Raccontando la sua visione di questo nuovo progetto, Amadeus ha espresso entusiasmo per le esibizioni “dilettantesche“. “Vedere i partecipanti che si esibiscono per cinque minuti è un modo per dare sfogo al proprio talento e divertirsi”, ha dichiarato. Tale approccio riflette il suo desiderio di mantenere viva l’interazione e il divertimento che caratterizzano il programma, insieme all’obiettivo di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera leggera e festiva.

Riti e superstizioni prima di andare in onda

Nel corso dell’intervista, Amadeus è stato interrogato anche sui riti che pratica prima di andare in onda. Ha rivelato di non avere particolari superstizioni, ma ha confessato una preferenza per il blu. “Vestire di blu fa parte del mio stile”, ha dichiarato, spiegando che è un colore che lo rappresenta e gli porta fortuna. Inoltre, ha fatto riferimento al suo mese di nascita, settembre, il cui numero corrisponde a NOVE, esprimendo un legame affettivo verso la rete che lo ospita.

Queste affermazioni mettono in luce il suo approccio positivo e la voglia di sperimentare, rendendo evidente che la sua carriera è guidata da un entusiasmo genuino per il mondo dello spettacolo. Amadeus continua a rimanere un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano, anticipando un futuro ricco di novità e sfide.