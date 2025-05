Amadeus: la nuova avventura come giudice ad Amici e il suo prossimo show su Canale Nove

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Amadeus, noto conduttore e presentatore televisivo, ha intrapreso un nuovo percorso professionale come giudice nel talent show “Amici“. Insieme a lui, nella giuria, ci sono la ballerina Elena D’Amario e il cantante Cristiano Malgioglio. Questa esperienza si aggiunge ai suoi impegni su Mediaset, ma il conduttore non si ferma qui: dal 14 maggio, sarà anche al timone di un nuovo programma su Canale Nove, intitolato “Like a Star“. Scopriamo insieme i dettagli di queste nuove avventure.

La giuria di Amici e il ruolo di Amadeus

Amadeus ha recentemente condiviso la sua esperienza come giudice nel talent show “Amici“. In un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni“, ha rivelato che è la prima volta che ricopre questo ruolo e che ha accettato di farlo esclusivamente per il programma di Maria De Filippi. Il conduttore ha espresso la sua gratitudine nei confronti della De Filippi e di Mediaset per avergli dato l’opportunità di vivere questa esperienza a contatto con tanti giovani talenti.

La sua esperienza come direttore artistico del Festival di Sanremo si riflette nel suo approccio al talent. Tuttavia, Amadeus ha sottolineato la difficoltà di dover scegliere tra i concorrenti, evidenziando che, come nel Festival, anche ad Amici si presenta una grande varietà di talenti. Con oltre 400 artisti in competizione, la responsabilità di dire di “no” è sempre presente. Ogni concorrente si impegna al massimo, e questo aumenta il peso delle sue decisioni.

Like a Star: il nuovo show di Amadeus su Canale Nove

A partire dal 14 maggio, Amadeus condurrà “Like a Star“, un programma che promette di coinvolgere il pubblico in un’esperienza musicale unica. I concorrenti si esibiranno in gruppi di tre, interpretando canzoni dei loro artisti preferiti. Amadeus ha sottolineato che non si tratta di imitatori, ma di persone per cui la musica ha un ruolo fondamentale nella vita. Ogni puntata vedrà sei squadre sfidarsi, e alla fine, i membri della squadra vincente si contenderanno un premio di 50 mila euro.

La giuria del programma sarà composta da nomi noti come Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale, che contribuiranno a valutare le esibizioni. Amadeus ha descritto il format come sorprendente, festoso e popolare, evidenziando come i concorrenti, spesso timidi all’inizio, si trasformino in vere star sul palco. Le esibizioni di gruppo, secondo il conduttore, portano un’allegria contagiosa, rendendo ogni puntata un evento da non perdere.

La filosofia di Amadeus e il suo approccio alla carriera

Amadeus ha rivelato anche un aspetto importante della sua carriera: il suo desiderio di non accontentarsi mai di una formula già collaudata. La sua volontà di provare nuove strade, anche a costo di commettere errori, è ciò che considera la vera libertà. Questo approccio lo ha portato a esplorare diversi ambiti della televisione, mantenendo sempre viva la sua curiosità e il suo istinto creativo.

Il conduttore ha ammesso che, a volte, si sente di aver esagerato nelle sue scelte, ma alla fine si congratula con se stesso per il coraggio di osare. La sua carriera è caratterizzata da un continuo desiderio di evoluzione e cambiamento, elementi che lo hanno reso uno dei volti più amati della televisione italiana. Con “Amici” e “Like a Star“, Amadeus continua a dimostrare la sua versatilità e il suo impegno nel mondo dello spettacolo.

