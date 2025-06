Álvaro Morte torna nei panni del Professore in Berlino 2: tutte le novità sullo spin-off di La casa di carta

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo delle serie TV è in fermento per il ritorno di Álvaro Morte, noto per il suo iconico ruolo di Sergio Marquina, meglio conosciuto come il Professore, in La casa di carta. L’attore spagnolo è tornato sul set per un’apparizione speciale nella seconda stagione di Berlino, lo spin-off dedicato al suo personaggio e al fratello, interpretato da Pedro Alonso. Netflix ha rilasciato le prime immagini e un breve video che anticipano il ritorno di questo amato personaggio.

Il ritorno del Professore: dettagli e anticipazioni

Álvaro Morte ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno nel ruolo del Professore, anche se per una breve apparizione. In un video pubblicato sui social ufficiali di Netflix, ha dichiarato: “Tornare nei panni del Professore, anche solo per una parte davvero, davvero piccola, era qualcosa che desideravo fare. È come un piccolo regalo che facciamo a tutti. Ai follower, ai fan che ci hanno sempre supportato e dimostrato tanto affetto”. La sua partecipazione è stata confermata anche da Cinemanía, che ha condiviso le prime foto dal set di Peñíscola, dove Morte è stato avvistato accanto a Pedro Alonso. Le riprese si stanno svolgendo per quattro giorni, promettendo di regalare ai fan momenti emozionanti.

La presenza del Professore in Berlino non è solo un richiamo nostalgico, ma anche un elemento narrativo significativo. Nella serie originale, Sergio e Andrés, i due fratelli, erano le menti dietro l’assalto alla Zecca di Stato. Anche dopo la morte di Berlino, i flashback hanno continuato a rivelare momenti del loro passato, mantenendo viva la connessione tra i personaggi. Sebbene non si conosca il ruolo preciso che avrà Sergio nella nuova stagione, la sua apparizione è già sufficiente per riaccendere l’entusiasmo tra i fan della serie, che ha conquistato il pubblico di Netflix.

Berlino 2: trama e cast

Dopo il successo della prima stagione, Netflix ha rinnovato Berlino per una seconda stagione composta da otto episodi. La nuova trama si sposterà da Parigi a Siviglia, dove il carismatico ladro e la sua banda si preparano per un nuovo colpo. I fan possono aspettarsi di rivedere alcuni volti familiari, come Michelle Jenner nel ruolo di Keila, una brillante ingegnera elettronica, e Tristán Ulloa nei panni di Damian, un professore filantropo e consigliere di Berlino. Altri membri del cast includono Begoña Vargas, Julio Peña Fernández e Joel Sánchez, che porteranno avanti le avventure della banda.

In aggiunta ai personaggi già noti, la nuova stagione introdurrà anche nuovi volti. Tra le new entry ci sono Inma Cuesta, che interpreterà Candela, una donna sfrontata e imprevedibile, e José Luis García-Pérez nel ruolo dell’eccentrico Duca di Malaga. Marta Nieto, invece, darà vita a Genoveva Dante, una duchessa raffinata e misteriosa. Gli otto episodi della serie sono scritti da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, insieme a David Barrocal, Lorena G. Maldonado e Itziar San Juan, e saranno diretti da Albert Pintó, David Barrocal e Jose Manuel Cravioto.

La produzione e la data di uscita di Berlino 2

Attualmente, la seconda stagione di Berlino è in fase di produzione e le riprese si svolgono in diverse location spagnole, tra cui Peñíscola, Madrid e San Sebastián, oltre alla stessa Siviglia. Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale per la nuova stagione, ma le prime indiscrezioni suggeriscono che potrebbe arrivare nel 2026. I fan attendono con ansia ulteriori dettagli e aggiornamenti, sperando di rivedere presto le avventure di Berlino e della sua banda.

