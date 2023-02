Altro ritardo nella messa in onda dei prodotti MCU: pare che dovremo attendere di più anche la serie su “Agatha: Coven of Chaos”

Agatha: Coven of Chaos, nonostante le precedenti notizie su un’anteprima entro il 2023, subirà un ritardo di pubblicazione. Inizialmente infatti, la piattaforma streaming Disney+, avrebbe dovuto presentare in anteprima questa serie tv entro la fine del 2023. La notizia pare sia ufficiale dal momento che le uniche serie del MCU che vedremo quest’anno saranno la stagione due di Loki e Secret Invasion.

Come dichiarato dallo scooper del settore KC Walsh in un tweet:

“I fan dovranno aspettare ancora un pò per Agatha per motivi legati alla trama”

Secondo Walsh infatti Agatha Coven of Chaos uscirà probabilmente tra il 2024 e il 2025. Il motivo sarebbe abbastanza chiaro, tutto è collegato nel MCU così prima è necessario che accadano altre cose. Ovviamente non siamo a conoscenza di quali cose debbano accadere, di concreto sappiamo che la produzione di questa serie dovrebbe concludersi entro aprile 2023.

Was gonna save this one but sounds like we may have to wait a while for Agatha due to story reasons, currently it’s listed at TBD https://t.co/CKn04qXsQR — KC Walsh (@TheComixKid) February 22, 2023

L’attrice protagonista, Kathryn Hahn, tornerà a vestire quindi i panni di Agatha Harkness, dopo aver fatto il suo debutto in WandaVision. Questa serie quindi rappresenta il debutto assoluto dell’attrice nel Marvel Cinematic Universe. Oltre ad Agatha: Coven of Chaos, i Marvel Studios stanno sviluppando un secondo spin-off di WandaVision. Questo spin-off dovrebbe intitolarsi Vision Quest e sarà un progetto solista per Vision di Paul Bettany. In questo caso i dettagli della trama non sono stati rivelati, secondo alcune fonti:

“si parlerà di The Vision che cerca di riconquistare la sua memoria e la sua umanità.”

Vision Quest sarà la prima apparizione di Scarlet Witch dall’ultimo Doctor Strange: nel multiverso della follia, che si è concluso con il personaggio apparentemente morente, di sua spontanea volontà. Entrambi gli spin-off sono supervisionati dal creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo di WandaVision Jac Schaeffer. Questa situazione di rinvii non è circoscritta a queste serie tv, anche altri progetti della Marvel sono attualmente in stallo, per esigenze di trama.