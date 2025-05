“Alice, darling”: il thriller psicologico che esplora le relazioni tossiche su Amazon Prime Video

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “Alice, Darling”, uscito due anni fa e inizialmente trascurato, ha trovato nuova vita su Amazon Prime Video, dove è ora disponibile in streaming. Questo lavoro segna l’esordio alla regia di Mary Nighy, figlia dell’attore Bill Nighy e dell’attrice Diana Quick. La pellicola affronta con originalità il tema delle relazioni tossiche, presentando una storia intensa e avvincente attraverso il filtro del thriller psicologico.

La performance di Anna Kendrick nel ruolo di Alice

La protagonista, Alice, è interpretata da Anna Kendrick, che offre una performance intensa e drammatica. In questo film, Kendrick si allontana dai suoi ruoli più leggeri per immergersi in un personaggio complesso e tormentato. La sua interpretazione è accompagnata da un cast di supporto altrettanto efficace, con Wunmi Mosaku e Kaniehtiio Horn che interpretano le amiche Tess e Sophie. Queste due figure femminili svolgono un ruolo cruciale nel sostenere Alice, mentre Charlie Carrick riesce a rappresentare la violenza mentale che permea la relazione tra Alice e il suo fidanzato, Simon, un artista newyorchese.

La dinamica tra i personaggi è fondamentale per comprendere la sofferenza di Alice. La sua vacanza con le amiche si trasforma in un’opportunità per riflettere sulla sua vita e sulla relazione tossica che la tiene prigioniera. Simon, nonostante la sua apparente gentilezza, esercita un controllo sottile e opprimente su di lei, rendendo difficile per Alice riconoscere la vera natura della sua situazione.

La fuga di Alice e la scoperta di sé

Nel corso del film, Alice decide di trascorrere una settimana di vacanza con le sue amiche per festeggiare il compleanno di Tess. Tuttavia, non rivela a Simon la sua vera destinazione, intraprendendo così una fuga temporanea da una relazione che la opprime. Durante questo periodo, mentre nella zona si svolgono le ricerche di una ragazza scomparsa, i problemi di Alice iniziano a emergere. Le sue amiche, preoccupate per il suo benessere, la spingono a confrontarsi con la realtà della sua situazione.

Il film mette in evidenza come la pressione psicologica possa manifestarsi in modi sottili ma devastanti. Alice, privata del suo cellulare e della possibilità di comunicare con Simon, inizia a esplorare la sua identità al di fuori della relazione. Tuttavia, l’arrivo inaspettato di Simon nella casa delle vacanze segna un punto di svolta, costringendo Alice a confrontarsi con le sue paure e le sue insicurezze.

Un viaggio emotivo e la rappresentazione della violenza psicologica

La regia di Mary Nighy riesce a trasmettere l’intensità del tumulto interiore di Alice attraverso una serie di scelte stilistiche efficaci. I primi piani e i dettagli del linguaggio del corpo di Kendrick comunicano l’ansia e l’insicurezza del personaggio. La colonna sonora accompagna sapientemente le sue emozioni, creando un’atmosfera di tensione e vulnerabilità. Alice si ritrova a vivere in un costante stato di allerta, lottando contro le aspettative e le pressioni imposte da Simon.

Il film affronta in modo diretto le conseguenze della violenza psicologica, un tema spesso trascurato nel dibattito pubblico. La manipolazione e l’umiliazione subite da Alice non lasciano segni visibili, ma il loro impatto sulla sua vita è devastante. La relazione con Simon si rivela essere una forma di controllo, dove la gentilezza apparente nasconde una dinamica di potere opprimente. La rappresentazione di questo tipo di abuso è uno degli aspetti più riusciti della pellicola.

L’importanza dell’amicizia e della solidarietà femminile

Nonostante alcune critiche riguardo a sbavature nella trama, come la sottotrama della ragazza scomparsa che risulta poco integrata, “Alice, Darling” riesce a trasmettere un messaggio potente sull’importanza dell’amicizia e della solidarietà tra donne. Le amiche di Alice, Tess e Sophie, si rivelano fondamentali nel suo percorso di liberazione, offrendo supporto e comprensione in un momento di vulnerabilità.

Il film, pur con alcune lacune, riesce a mantenere alta la tensione e a coinvolgere lo spettatore in un viaggio emotivo profondo. La regia e il montaggio contribuiscono a creare un’atmosfera di ansia costante, culminando in un finale ad alta tensione che lascia il pubblico con una riflessione sulla complessità delle relazioni e sull’importanza di riconoscere e affrontare le dinamiche tossiche. “Alice, Darling” si afferma così come un’opera significativa nel panorama cinematografico contemporaneo, capace di affrontare temi delicati con sensibilità e profondità.

