Alexander Payne presiede la giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2025

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, uno degli eventi cinematografici più prestigiosi al mondo, si prepara a dare il via alla sua 82/a edizione, che si svolgerà dal 27 agosto al 6 settembre 2025. Quest’anno, la giuria internazionale del concorso sarà guidata dal regista statunitense Alexander Payne, noto per il suo approccio unico alla narrazione cinematografica. La decisione è stata ufficializzata dal Consiglio di Amministrazione della Biennale, che ha accolto la proposta del direttore artistico Alberto Barbera.

La scelta di Alexander Payne

Alexander Payne, regista di 64 anni, è conosciuto per opere come “The Holdovers – Lezioni di vita”, “Sideways – In viaggio con Jack”, “Nebraska” e “The Descendants – Paradiso amaro”. La sua carriera è segnata da una serie di successi che hanno ricevuto riconoscimenti internazionali, rendendolo una figura di spicco nel panorama cinematografico contemporaneo. Accettando l’incarico, Payne ha espresso il suo entusiasmo e il suo onore nel far parte della giuria di Venezia, sottolineando l’importanza storica della Mostra e la sua celebrazione del cinema come forma d’arte. Ha anche condiviso il suo imbarazzo nel dover confrontare opere di grande valore, evidenziando la sfida che comporta il giudizio di film di diversi stili e culture.

La giuria e i premi in palio

La giuria internazionale della Mostra del Cinema di Venezia 2025 sarà composta da un massimo di nove membri, selezionati tra personalità di spicco del cinema e della cultura provenienti da vari Paesi. Questo gruppo avrà il compito di valutare i lungometraggi in concorso e di assegnare i premi ufficiali, tra cui il Leone d’oro per il miglior film, il Leone d’argento – Gran Premio della Giuria, e il Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente. La premiazione avrà luogo durante la serata conclusiva dell’evento, il 6 settembre 2025, un momento atteso da cinefili e professionisti del settore.

La carriera di Alexander Payne

Nato a Omaha, nel Nebraska, Alexander Payne ha intrapreso un percorso accademico che lo ha portato a studiare storia e letteratura spagnola presso l’Università di Stanford, prima di conseguire un master in regia cinematografica alla UCLA. La sua filmografia è caratterizzata da commedie che combinano una costruzione narrativa elegante con un umorismo incisivo e interpretazioni tragicomiche. I suoi film hanno ricevuto un totale di 24 nomination agli Oscar, con quattro candidature per il miglior film e tre per il miglior regista. Payne ha vinto due volte il premio per la migliore sceneggiatura non originale, per “Sideways” e “Paradiso amaro”. Il suo ultimo lavoro, “The Holdovers – Lezioni di vita”, ha ottenuto riconoscimenti significativi, tra cui il premio per la migliore attrice non protagonista.

L’impegno per il cinema

Oltre alla sua carriera di regista, Alexander Payne è un fervente sostenitore della conservazione del patrimonio cinematografico. Fa parte del consiglio di amministrazione della Film Foundation e del Telluride Film Festival, contribuendo attivamente alla promozione e alla salvaguardia della storia del cinema. Attualmente, Payne è al lavoro su un nuovo progetto cinematografico che sarà girato nelle zone rurali della Danimarca, mentre sogna di realizzare un western, un genere che ha sempre affascinato il pubblico e gli artisti. La sua passione per il cinema e il suo impegno nella valorizzazione delle opere cinematografiche continuano a fare di lui una figura di riferimento nel settore.

