Alex Garland svela i segreti di 28 anni dopo: il legame con Resident Evil e il ritorno di Cillian Murphy

Il mondo del cinema è in attesa del nuovo trailer di 28 anni dopo, atteso per oggi. Il creatore della saga, Alex Garland, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti riguardo alla sua carriera e alla genesi della famosa serie di film di zombie. Con il suo contributo a 28 giorni dopo e ai futuri capitoli, Garland ha tracciato un percorso che ha influenzato profondamente il genere horror.

La genesi di 28 giorni dopo: l’ispirazione da Resident Evil

In un’intervista recente con GQ, Alex Garland ha rivelato come il celebre videogioco Resident Evil abbia avuto un ruolo cruciale nella creazione di 28 giorni dopo. Negli anni ’90, i film di zombie stavano vivendo un periodo di stasi, e Garland, appassionato di cinema e videogiochi, ha visto un’opportunità per riportare in vita il genere. La sua esperienza con Resident Evil lo ha colpito così profondamente che ha deciso di scrivere un film che potesse rinvigorire l’interesse per gli zombie.

Garland ha spiegato che, mentre giocava, si è reso conto che gli zombie nei film erano spesso rappresentati come creature lente e poco minacciose. Tuttavia, il videogioco presentava una sfida diversa, in particolare con i cani zombie che si muovevano rapidamente e lo spaventavano. Questo contrasto ha ispirato Garland a concepire una nuova visione degli zombie, rendendoli più agili e pericolosi. “Mi sono reso conto che, diventando bravo a giocare, gli zombie non erano più così spaventosi, ma i cani sì”, ha dichiarato. Questa riflessione ha portato alla creazione di una narrazione in cui gli zombie non solo tornano in vita, ma diventano anche una vera minaccia.

Il ritorno di Cillian Murphy nella trilogia

28 anni dopo non segna solo il ritorno del genere zombie, ma anche il ritorno di Cillian Murphy, attore che ha già recitato nel primo film della saga. La sua presenza è attesa con grande entusiasmo dai fan, anche se i dettagli su quale capitolo lo vedrà protagonista rimangono ancora avvolti nel mistero. Murphy ha dimostrato di essere un attore versatile, capace di interpretare ruoli complessi e intensi, e il suo coinvolgimento nella trilogia promette di aggiungere ulteriore profondità alla storia.

La data di uscita di 28 anni dopo è fissata per il 19 giugno in Italia, e l’attesa cresce tra gli appassionati del genere. Con la direzione di Garland e la presenza di attori di talento come Murphy, il film si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti del cinema horror.

L’evoluzione della saga e le aspettative future

La saga di 28 giorni dopo ha avuto un impatto significativo sul genere horror, influenzando numerosi film e opere successive. Con la nuova trilogia, Garland ha l’opportunità di espandere ulteriormente l’universo narrativo, esplorando nuove tematiche e sviluppando i personaggi in modi inaspettati. I fan sono curiosi di scoprire come la storia si evolverà e quali nuovi elementi saranno introdotti.

La combinazione di elementi classici del genere zombie con innovazioni narrative potrebbe rappresentare una svolta per il cinema horror contemporaneo. Con l’uscita imminente di 28 anni dopo, l’attenzione è rivolta a come Garland e il suo team affronteranno le sfide di riportare in vita una saga iconica, mantenendo viva l’attenzione del pubblico e introducendo nuove generazioni al mondo degli zombie.

