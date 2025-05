Alessia Pecchia conquista la finale di Amici: la ballerina si aggiudica la maglia dorata

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Alessia Pecchia, ballerina di talento e campionessa di balli latino americani, ha ottenuto la seconda maglia dorata che le consente di accedere direttamente alla finale del talent show Amici, in programma per domenica 18 maggio 2025. La giovane artista ha trionfato in una competizione serrata, superando le esibizioni di Antonia e Daniele, dimostrando così il suo straordinario valore e la sua determinazione.

Alessia, la seconda finalista

L’emozione è palpabile mentre Alessia esprime la sua gratitudine a tutti coloro che l’hanno sostenuta nel suo percorso. Con le lacrime agli occhi, ha dichiarato: «Grazie a tutti, ai giudici, alla maestra e grazie al pubblico che mi dà un’energia pazzesca». Le sue parole riflettono non solo la gioia per il traguardo raggiunto, ma anche il riconoscimento del supporto ricevuto da amici, familiari e fan.

Non sono mancati i complimenti da parte della sua insegnante, Alessandra Celentano, che ha elogiato la giuria per la scelta effettuata. Con un tono scherzoso, ha lanciato una frecciatina a Emanuel, un altro insegnante della scuola, sottolineando che «il mondo della danza sa, Emanuel no». Questo scambio di battute mette in evidenza la vivacità e la competitività che caratterizzano l’ambiente di Amici, dove le relazioni tra i membri del corpo docente e gli allievi sono sempre al centro dell’attenzione.

Chi è Alessia

Alessia Pecchia è nata 23 anni fa a Fondi, un comune in provincia di Latina, ma attualmente vive a Roma, dove sta portando avanti gli studi in ingegneria. La ballerina è entrata a far parte della scuola di Amici 24 sin dalla prima puntata, guadagnandosi un posto di rilievo nel programma. La sua insegnante, Alessandra Celentano, l’ha definita «un elemento centrale della scuola», evidenziando l’importanza di Alessia nel contesto del talent show.

Durante il suo percorso all’interno della scuola di Maria De Filippi, Alessia ha sviluppato un legame speciale con Luk3, un altro concorrente del programma. La ballerina ha avuto l’opportunità di esibirsi a Sarajevo, dove ha conquistato il titolo di campionessa mondiale nel campionato di WDSF World Championship solo Latin Female Adulte. Questo prestigioso riconoscimento si è aggiunto al suo già impressionante curriculum, che include anche il titolo di campionessa italiana di danze latino americane.

Con la finale di Amici all’orizzonte, Alessia si prepara a dare il massimo, consapevole che il suo talento e la sua dedizione potrebbero portarla a realizzare un sogno che ha coltivato fin da giovane. La sua storia è un esempio di come la passione e il duro lavoro possano condurre a risultati straordinari nel mondo della danza e dello spettacolo.

