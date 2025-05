Alessia di Amici: La sua storia tra sogni, bullismo e amore

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Alessia, una delle protagoniste più apprezzate dell’ultima edizione di Amici, ha conquistato il cuore di molti fan, tra cui spicca Sofia, la figlia della conduttrice Silvia Toffanin. La giovane ballerina ha condiviso la sua emozionante avventura nella scuola di Maria De Filippi, rivelando non solo i suoi successi, ma anche le sfide personali che ha affrontato lungo il cammino.

Il sostegno delle fan e il sogno di diventare professionista

Durante la sua partecipazione ad Amici, Alessia ha ricevuto un notevole supporto da parte dei suoi follower. Tra di loro, la giovane Sofia ha dimostrato un affetto particolare, come ha raccontato Silvia Toffanin durante la trasmissione Verissimo: «Alessia è la preferita di Sofia e delle sue amiche che ballano. Mi ha fatto votare tutto il tempo per te!». Questo sostegno ha rappresentato un importante incoraggiamento per Alessia, che ha sempre desiderato diventare professionista nel mondo della danza. «Diventare professionista ad Amici è sempre stato il mio sogno, sono veramente contenta», ha dichiarato la ballerina, esprimendo la sua gratitudine per l’opportunità di realizzare un obiettivo tanto ambito.

L’esperienza del bullismo e la rinascita

Nel corso dell’intervista, Alessia ha aperto il suo cuore riguardo a un periodo difficile della sua vita: il bullismo subito durante gli ultimi anni di liceo. «Sono stata bullizzata a 18 anni, ero al centro della mia classe e tutte le mie compagne mi insultavano e mi sminuivano», ha raccontato. Questa esperienza l’ha segnata profondamente, ma ha anche rappresentato un punto di svolta. Con l’arrivo del Covid-19, la maturità da sola le ha permesso di allontanarsi da un ambiente tossico. Successivamente, Alessia si è trasferita a Roma per proseguire gli studi universitari, lasciando Fondi e rinascendo in un contesto nuovo e stimolante.

Il rapporto con il padre e il sostegno della famiglia

Alessia ha parlato anche del suo rapporto complicato con il padre, che ha lasciato la famiglia quando lei era molto piccola. «Io ho provato ad entrare ad Amici per sette anni, mamma e nonna ci hanno sempre creduto. Papà? I miei si sono lasciati quando avevo solo 3 anni», ha spiegato. Dopo la sua partecipazione al programma, il padre ha iniziato a cercarla di più, esprimendo soddisfazione per i suoi successi. Tuttavia, Alessia ha ammesso di fare ancora fatica a costruire un legame più profondo, desiderando una maggiore riconoscenza da parte sua in passato. Nonostante ciò, ha dimostrato una grande maturità, affermando di non voler portare rancore.

L’amore con Luk3 e la vita nella scuola

Oltre ai successi professionali, Alessia ha trovato anche l’amore nella casa di Amici, con il cantante Luk3. «Dopo la puntata, Luca è stata la prima persona che ho chiamato e siamo stati un’ora in videochiamata», ha raccontato, evidenziando come la distanza e il tempo trascorso lontani abbiano reso la loro connessione ancora più intensa. La ballerina ha condiviso che, durante i momenti di separazione, ha scritto un diario come se parlasse con lui ogni giorno, mentre lui le inviava foto quotidiane su WhatsApp. Nonostante inizialmente avesse timori per la differenza d’età, Alessia ha scoperto in Luk3 una sensibilità e una dolcezza uniche, che hanno reso il loro legame speciale.

Alessia continua a brillare nel suo percorso artistico, affrontando con coraggio le sfide della vita e celebrando i traguardi raggiunti. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione, che ispira molti giovani a perseguire i propri sogni.

