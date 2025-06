Alessandro Preziosi incanta il pubblico di Riccione con la nuova serie Sandokan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Alessandro Preziosi ha catturato l’attenzione del pubblico durante l’Italian Global Series Festival di Riccione, presentando in anteprima la nuova serie “Sandokan“. Insieme a lui, l’attore turco Can Yaman, protagonista della serie. Questo evento ha offerto un’opportunità unica per scoprire i dettagli di un progetto ambizioso, che promette di diventare uno dei punti di riferimento della televisione italiana nel 2025. La nuova versione di Sandokan, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, andrà in onda su Rai 1 a partire da dicembre 2025, riportando in vita l’eroe creato da Emilio Salgari in una chiave moderna e avvincente.

Un progetto ambizioso: la nuova serie Sandokan

La nuova serie “Sandokan” si distingue per la sua produzione di alto livello e per un cast internazionale che include nomi noti come Ed Westwick, Alanah Bloor, John Hannah, Madeleine Price e Samuele Segreto. Il trailer, presentato in esclusiva durante il festival, ha mostrato scene mozzafiato ambientate nel Borneo, con battaglie in mare, foreste tropicali e duelli avvincenti. La fotografia e la colonna sonora sono state descritte come potenti, contribuendo a creare un’atmosfera che ricorda i grandi film epici.

Alessandro Preziosi, che interpreta Yanez de Gomera, ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto, sottolineando che “Sandokan” non è solo una serie avventurosa, ma un racconto che esplora temi profondi come l’amicizia, la libertà e la lotta contro l’oppressione. La sua interpretazione di Yanez è stata definita una “bellissima sfida”, un ruolo che ha richiesto una grande preparazione e dedizione. Preziosi ha messo in risalto come il suo personaggio rappresenti un inno alla fratellanza e alla fede, affrontando questioni morali complesse legate alla violenza e alla libertà di pensiero.

La visione di Alessandro Preziosi per Yanez

Alessandro Preziosi ha descritto Yanez come un personaggio ricco di sfumature, capace di esprimere una vasta gamma di emozioni. Durante l’incontro, ha spiegato che la leggerezza del suo personaggio non deve essere confusa con superficialità, ma rappresenta piuttosto la libertà di esplorare diverse dimensioni emotive. “Yanez ha dentro di sé tutte le gamme che un attore della mia età e della mia leggerezza poteva augurarsi di fare”, ha affermato Preziosi, evidenziando l’importanza di interpretare un personaggio complesso e sfaccettato.

La serie “Sandokan” si propone di essere non solo un kolossal visivo, ma anche un racconto umano che affronta temi universali. Preziosi ha accennato alla seconda stagione, già in fase di scrittura, promettendo sviluppi inaspettati e affascinanti. La regia è affidata a Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, con riprese effettuate in diverse località italiane, tra cui Lazio, Toscana, Calabria e l’isola di Réunion, dove è stata ricostruita la colonia di Labuan.

Can Yaman e il suo impegno per il ruolo

Can Yaman, che interpreta il protagonista Sandokan, ha descritto questo ruolo come “il ruolo della vita”. Per prepararsi, ha intrapreso un intenso programma di allenamento, perdendo 10 chili e lavorando con un coach di dizione. Ha dedicato tempo allo studio della storia e della cultura locale, dimostrando un impegno totale per rendere giustizia al suo personaggio. Durante l’evento di Riccione, l’attenzione del pubblico era rivolta principalmente a Preziosi, il quale ha saputo trasmettere l’essenza di Yanez, un personaggio che incarna le sfide e le speranze di un’intera epoca.

La serie “Sandokan” si preannuncia come un’opera che non solo intrattiene, ma invita anche alla riflessione su temi di libertà e umanità. Con la sua narrazione avvincente e i suoi personaggi ben sviluppati, questa nuova produzione potrebbe segnare un importante passo avanti nella televisione italiana, portando sullo schermo storie che risuonano con il pubblico contemporaneo.

