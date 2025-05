Alessandro Borghese presenta la terza puntata di “4 Ristoranti”: alla ricerca del miglior ristorante di pasta fresca

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti” celebra un importante traguardo con la terza puntata-evento, in onda oggi su Sky e disponibile in streaming su NOW. In questo episodio, il noto chef si impegna nella ricerca del miglior ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia, un viaggio che promette di deliziare gli appassionati della cucina tradizionale italiana.

L’evento speciale di “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti“

Oggi, giovedì 22 maggio 2025, il pubblico potrà seguire l’ultima puntata di un ciclo di episodi dedicati ai dieci anni del programma, trasmesso su Sky Uno alle 21.15. Questa edizione si distingue per la sua particolare attenzione alla pasta fresca, un simbolo della tradizione culinaria italiana. Chef Borghese esplorerà quattro regioni italiane – Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Puglia – per scoprire quale ristorante si aggiudicherà il titolo di miglior ristorante con laboratorio di pasta fresca.

La puntata si preannuncia ricca di emozioni e sapori, con ogni regione che presenterà le proprie specialità. Dalle lasagne ai tortellini, dagli agnolotti alle orecchiette, ogni piatto rappresenta un pezzo della cultura gastronomica italiana. La pasta fresca non è solo un alimento, ma un vero e proprio patrimonio culturale, e in questo episodio si metteranno in evidenza anche le “sfogline“, le artigiane della pasta, che con la loro abilità rendono unica questa tradizione.

La competizione tra i ristoratori

Il format del programma rimane invariato: quattro ristoratori si sfideranno per il titolo, valutando i piatti dei concorrenti e assegnando punteggi da 0 a 10 in quattro categorie fondamentali: menu, location, conto e servizio. A queste si aggiunge una quinta categoria, lo special, che in questa puntata sarà dedicato alla lasagna, piatto che ogni regione interpreta in modo unico. I voti dei ristoratori rimarranno segreti fino al momento della discussione finale, dove Chef Borghese avrà l’ultima parola, potendo confermare o modificare il risultato finale.

I concorrenti in gara

Per questa puntata-evento, Alessandro Borghese ha selezionato quattro ristoratori pronti a dare il massimo per conquistare il titolo.

I Fratelli Bruzzone : Situato nel cuore di Torino , questo ristorante è caratterizzato da un’atmosfera elegante e curata. Martina , la titolare e cuoca, porta in tavola piatti che richiamano la tradizione piemontese, con un forte focus sulla pasta fresca .

La Vegia Ostaia Da O Poulu : Questa osteria genovese si trova sulle alture di Sestri Ponente , in un ambiente rustico e accogliente. Roberto , il titolare, unisce la tradizione culinaria ligure con la sua esperienza personale, appresa dalla madre.

Ristorante Da Cesarina : Situato nel centro di Bologna , questo locale storico offre un’atmosfera caratteristica con travi in legno a vista. Pietro , il titolare, è un esperto di cucina bolognese e mette al centro della sua proposta gastronomica la pasta fresca .

L’U’vulesce Vino e Cucina: Questo ristorante si trova a Cerignola, in provincia di Foggia, e si distingue per il suo ambiente familiare e accogliente. Rosario, il titolare, è noto per la sua passione per la cucina pugliese e per la pasta fresca, che prepara quotidianamente con l’aiuto della madre.

“Alessandro Borghese – 4 Ristoranti” continua a intrattenere il pubblico ogni domenica alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, portando in scena il meglio della cucina italiana e celebrando la tradizione gastronomica del nostro paese.

