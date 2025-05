Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: Lillo come ospite speciale nella ricerca della Miglior Osteria Verace di Roma Est

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 15 maggio 2025 segna un momento significativo per il programma “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti“, che torna in onda con una puntata evento. Per la prima volta, il celebre chef Alessandro Borghese sarà affiancato da un ospite speciale, Lillo, nella sua missione di scoprire la Miglior Osteria Verace di Roma Est. Questo episodio non solo celebra il decimo anniversario del programma, ma introduce anche un nuovo formato che promette di coinvolgere il pubblico in un’esperienza culinaria unica.

Il ritorno di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

Dopo una pausa dal ciclo di episodi canonici, il programma riprende il suo viaggio gastronomico con due puntate speciali, la prima delle quali è in onda oggi. La trasmissione, visibile su Sky e in streaming su NOW, inizia alle ore 21.15 su Sky Uno. Questo ritorno non è solo un’occasione per festeggiare un traguardo importante, ma anche per rinnovare l’interesse del pubblico verso la cucina italiana, in particolare quella romana. La puntata di oggi si concentra sulla ricerca della Migliore Osteria Verace di Roma Est, un tema che promette di esaltare i sapori e le tradizioni culinarie locali.

Lillo: un giudice speciale per la puntata evento

L’elemento distintivo di questa puntata è la presenza di Lillo, un comico e attore noto, che affiancherà Borghese nella sua ricerca. Sebbene non possa votare come gli altri ristoratori, Lillo avrà la possibilità di assegnare cinque punti extra a uno dei concorrenti, portando un elemento di sorpresa e divertimento alla competizione. La scelta di un ospite così carismatico riflette l’intento di Borghese di rendere il programma non solo una sfida culinaria, ma anche un momento di intrattenimento e convivialità, in perfetta sintonia con la cultura romana.

La sfida tra ristoratori romani

Quattro ristoratori si sfideranno per il titolo di Migliore Osteria Verace di Roma Est, ognuno con la propria proposta culinaria e il proprio stile. I concorrenti sono:

Hostaria 100Celle: Situata nel cuore di Centocelle, questa trattoria di quartiere è caratterizzata da un’atmosfera accogliente e da una cucina che rispecchia la tradizione romana. Marcello, l’oste, ha riaperto il locale mantenendo le caratteristiche tipiche della cucina delle nonne. Osteria degli Stolti: Questo ristorante a Tor Pignattara offre un ambiente spazioso e un giardino incantevole. Alberto, il titolare, ha voluto innovare la cucina romana, proponendo anche piatti vegan e fusion, per attrarre una clientela variegata. Amicone – Cucina di Quartiere: Aperto nel 1982, questo locale di Centocelle è stato rinnovato dal proprietario Emiliano, ma conserva l’anima della cucina tradizionale. La madre di Emiliano prepara ogni giovedì gli gnocchi fatti a mano, un piatto che rappresenta la tradizione familiare. La Certosa: Questa trattoria rustica, aperta nel 2013, si trova in un angolo tranquillo della capitale e attira artisti e attori. La titolare Loredana è responsabile della qualità del pesce fresco e della cucina tipica, con piatti forti come i tonnarelli cozze e pecorino.

La modalità della sfida e i piatti in gara

La competizione si svolgerà attraverso una serie di valutazioni, in cui i ristoratori si giudicheranno reciprocamente su menu, location, servizio e conto, oltre a un piatto speciale, il filetto di baccalà. I voti rimarranno segreti fino al confronto finale, dove la decisione di Borghese potrà ribaltare i risultati. La modalità della sfida prevede un’ispezione delle cucine e del locale, seguita dalla degustazione dei piatti e dal servizio. Solo uno dei ristoratori avrà l’onore di aggiudicarsi il titolo di migliore.

Dopo la puntata di oggi, il programma continuerà il 22 maggio 2025 con un’altra puntata evento, questa volta alla ricerca del Migliore Ristorante con Laboratorio di Pasta Fresca in Italia. “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti” va in onda ogni domenica alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, promettendo di deliziare gli spettatori con nuove scoperte gastronomiche.

