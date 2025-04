Alessandro Barbero: il noto storico e scrittore italiano tra storia medievale e narrativa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Alessandro Barbero è una figura di spicco nel panorama culturale italiano, noto per il suo contributo alla storia medievale e alla letteratura. Nato a Torino il 30 aprile 1959, Barbero ha dedicato la sua vita allo studio e alla divulgazione della storia, diventando un punto di riferimento sia per gli accademici che per il grande pubblico. La sua carriera è caratterizzata da un percorso accademico solido e da un’attività letteraria che ha riscosso notevoli successi.

Formazione accademica e carriera universitaria

Dopo aver completato la maturità presso il Liceo Classico Cavour di Torino, Barbero si è laureato in Lettere nel 1981 all’Università degli Studi di Torino, presentando una tesi in Storia medievale. Questo primo passo lo ha portato a proseguire gli studi, conseguendo nel 1984 il dottorato di ricerca alla Scuola Normale Superiore di Pisa. La sua carriera accademica ha preso slancio quando, nello stesso anno, ha vinto un concorso per un posto di ricercatore in Storia medievale all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Dal 1998, Barbero è diventato professore associato e, dal 2002 fino al 2024, ha ricoperto il ruolo di professore ordinario di Storia medievale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro. La sua esperienza accademica è stata fondamentale per la sua crescita professionale e per il suo impegno nella ricerca storica, contribuendo a una maggiore comprensione del periodo medievale.

Successi letterari e riconoscimenti

Il 1996 è un anno cruciale per Barbero, che vince il prestigioso Premio Strega con il suo romanzo d’esordio “Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle gentiluomo”. Questo libro, tradotto in sette lingue, ha segnato l’inizio di una carriera letteraria che si è affiancata alla sua attività accademica. Oltre alla narrativa, Barbero ha scritto numerosi saggi di storia medievale, tra cui opere significative come “L’aristocrazia nella società francese del Medioevo” e “La cavalleria medievale”. La sua capacità di rendere accessibili temi complessi ha attratto lettori di ogni età, contribuendo a diffondere la conoscenza storica.

Barbero collabora anche con diverse riviste e quotidiani, tra cui “La Stampa” e “Il Sole 24 Ore”, dove offre il suo punto di vista su eventi storici e culturali, arricchendo il dibattito pubblico con le sue analisi.

Collaborazioni televisive e impatto culturale

La presenza di Barbero in televisione ha ulteriormente amplificato la sua influenza. Dal 2007 al 2022, ha partecipato alla trasmissione “Superquark” su Rai, dove ha curato una rubrica dedicata agli usi e costumi storici, rendendo la storia accessibile a un vasto pubblico. Dal 2013, è il conduttore del programma “a.C.d.C.” su Rai Storia, dove continua a esplorare e spiegare eventi storici in modo coinvolgente.

Il suo impegno nella divulgazione culturale è stato riconosciuto anche a livello internazionale. Nel 2005, la Repubblica francese gli ha conferito il titolo di Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres, un onore che sottolinea il suo contributo alla cultura. Altri riconoscimenti includono il Premio Le Goff nel 2012 e il Premio Alassio per l’informazione culturale nel 2018, che attestano il suo ruolo di primo piano nel panorama culturale italiano e oltre.

Alessandro Barbero continua a essere un protagonista nel campo della storia e della letteratura, con un impatto significativo sulla cultura contemporanea.

