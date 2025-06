Alessandra Viero debutta con successo alla conduzione di Pomeriggio Cinque

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova stagione estiva di Pomeriggio Cinque ha preso il via ieri pomeriggio con Alessandra Viero al timone, subentrando a Myrta Merlino. La giornalista ha subito dimostrato di avere il polso della situazione, registrando ascolti significativi che la pongono in una posizione favorevole rispetto al suo predecessore. Con un inizio promettente, la Viero ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha risposto con un buon numero di spettatori.

Un avvio brillante per Alessandra Viero

Il debutto di Alessandra Viero è stato accolto con entusiasmo, con la prima parte del programma che ha raggiunto 1 milione e 114 mila spettatori, corrispondente a uno share del 15%. Nella seconda parte, i telespettatori sono stati 1 milione e 67 mila, con uno share del 13.90%. La parte finale, intitolata “I saluti”, ha visto un ascolto di 1 milione e 73 mila spettatori, con uno share del 13.10%. Questi numeri indicano un buon inizio per la Viero, che ha saputo attrarre un pubblico significativo fin dal primo giorno.

Alessandra Viero non ha solo eguagliato i risultati di Myrta Merlino, ma ha anche superato le performance della sua predecessora. Infatti, l’ultima puntata condotta dalla Merlino ha totalizzato 992 mila spettatori e uno share del 13.79% nella prima parte, con un calo nella seconda parte a 941 mila spettatori e il 12.72% di share. La parte finale del programma ha visto un’ulteriore diminuzione, con 932 mila telespettatori e l’11.59% di share. Questi dati suggeriscono che la Viero ha saputo conquistare il pubblico fin dal suo esordio, lasciando intravedere un futuro promettente.

La concorrenza di La vita in diretta

Nonostante il buon debutto di Alessandra Viero, il programma La vita in diretta, condotto da Alberto Matano, continua a dominare la fascia pomeridiana. La puntata di ieri ha registrato 1 milione e 593 mila spettatori e uno share del 20.40%. Nella fase di presentazione, il programma ha attratto 1 milione e 274 mila telespettatori, con uno share del 17.10%. Questi risultati evidenziano la solidità del programma di Rai 1, che si prepara a chiudere per la pausa estiva il 27 giugno.

La sfida tra Pomeriggio Cinque e La vita in diretta si preannuncia interessante. Alessandra Viero avrà il compito arduo di cercare di ridurre il gap di ascolti con il suo temibile avversario. La prossima settimana, la Viero si troverà a fronteggiare anche Greta Mauro e Gianluca Semprini, che condurranno l’Estate in diretta. Sarà interessante osservare come si evolverà la situazione e se la nuova conduttrice riuscirà a mantenere l’attenzione del pubblico nei prossimi giorni.

Aspettative per il futuro di Pomeriggio Cinque

Con un avvio così promettente, ci si chiede se Alessandra Viero sarà in grado di mantenere questi risultati nel corso delle prossime settimane. La sfida per la conduttrice non sarà solo quella di attrarre nuovi spettatori, ma anche di mantenere l’interesse di quelli già conquistati. La stagione estiva di Pomeriggio Cinque si preannuncia ricca di contenuti e di ospiti, e la Viero avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore come conduttrice.

La competizione nel pomeriggio televisivo italiano è accesa e gli ascolti sono un indicatore fondamentale per il successo di un programma. Alessandra Viero ha iniziato con il piede giusto, ma la vera prova sarà nei prossimi giorni, quando dovrà affrontare la pressione di mantenere il pubblico incollato allo schermo. La sfida è aperta e gli appassionati di televisione non possono fare a meno di seguire gli sviluppi di questa nuova stagione.

