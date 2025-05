Alessandra Mastronardi debutta in “Doppio gioco”: sfida di ascolti con “Doc” e “Belve”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serata del 27 maggio 2025 ha segnato un’importante novità nel panorama televisivo italiano, con il debutto di Alessandra Mastronardi su Canale 5 nella nuova serie “Doppio gioco“. Questo evento ha acceso una competizione accesa con programmi di successo trasmessi su Rai 1 e Rai 2, come “Doc – Nelle tue mani” e “Belve“. La sfida degli ascolti ha messo in evidenza le diverse proposte offerte dai principali canali nazionali, creando un’interessante serata di intrattenimento.

Il debutto di Alessandra Mastronardi in “Doppio gioco”

La fiction “Doppio gioco” ha visto Alessandra Mastronardi nel ruolo di Daria, una talentuosa giocatrice di poker. La trama ruota attorno alla vita di Daria, che, dopo essere stata condannata per truffa, è costretta a scontare la sua pena attraverso lavori socialmente utili. Durante uno di questi turni, Daria incontra un personaggio che cambierà il corso della sua vita. La serie, che vanta anche la presenza di Max Tortora, si propone di esplorare le sfide e le complessità della vita di una donna in cerca di riscatto, affrontando tematiche di giustizia e redenzione.

Il debutto di “Doppio gioco” ha suscitato grande attesa, non solo per la presenza di Mastronardi, ma anche per la qualità della produzione e la scrittura avvincente. La serie si inserisce in un filone di fiction che ha riscosso un notevole successo negli ultimi anni, puntando su storie di personaggi complessi e situazioni intriganti.

La competizione con “Doc” e “Belve”

La serata del 27 maggio ha visto una competizione serrata tra “Doppio gioco” e le altre due trasmissioni di punta. Su Rai 1, la seconda puntata di “Doc – Nelle tue mani” ha continuato a catturare l’attenzione del pubblico, nonostante l’assenza di Luca Argentero, uno dei volti più amati della serie. La versione americana del format ha mantenuto il suo appeal, grazie a una narrazione coinvolgente che esplora le sfide quotidiane di un medico e le sue relazioni personali.

Contemporaneamente, su Rai 2, Francesca Fagnani ha condotto “Belve“, un programma di interviste che ha visto protagonisti personaggi noti come Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero. Le conversazioni dirette e senza filtri hanno attirato un pubblico curioso di scoprire lati inediti delle celebrità, contribuendo a rendere la serata ancora più competitiva.

Altri programmi in onda e ascolti tv

Oltre alla sfida tra le fiction e i talk show, la serata televisiva ha offerto una varietà di contenuti. Su Italia 1, Radja Nainggolan ha condiviso la sua storia personale alle Iene, affrontando temi come il calcio, gli eccessi e l’arresto avvenuto a gennaio per traffico internazionale di cocaina. Questo racconto ha aggiunto un ulteriore elemento di interesse per gli spettatori, che hanno potuto vedere un lato più umano e vulnerabile del calciatore.

Nel frattempo, Rete 4 ha trasmesso “È sempre Cartabianca“, mentre su La7 è tornato l’appuntamento con “Dimartedì“, offrendo un’ulteriore scelta di intrattenimento per il pubblico. La varietà di programmi ha reso la serata del 27 maggio particolarmente ricca, con un’ampia gamma di opzioni per gli spettatori.

I dati di ascolto della serata saranno disponibili a partire dalle 10, fornendo un quadro chiaro su quale programma abbia conquistato il pubblico e come si sia comportata la nuova proposta di Canale 5 rispetto ai suoi concorrenti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!