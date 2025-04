Alessandra Mastronardi: dalla dolce Eva Cudicini a nuove sfide artistiche

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Alessandra Mastronardi, nota per il suo iconico ruolo di Eva Cudicini nella serie “I Cesaroni“, si trova ora ad affrontare un nuovo capitolo della sua carriera. Con quasi vent’anni di esperienza alle spalle, l’attrice si è recentemente aperta su temi delicati legati alla fama e alla pressione dei social media, mentre esplora nuove opportunità artistiche, come la recente partecipazione all’audio serie “Poirot a Styles Court“.

La sfida del nuovo personaggio

Durante le riprese di un progetto recente, Alessandra Mastronardi ha condiviso un aneddoto divertente riguardante il suo lavoro con il regista Marco Mete. “Sali di tono. Sali, sali! Vai su, vai su, vai su!” le ha ripetuto, ma quando la sua voce è diventata troppo stridula, il regista l’ha bloccata, suggerendo di abbassare il tono. L’attrice ha descritto il suo nuovo personaggio come “una vera antipatica, acida e impicciona”, un ruolo che ha trovato divertente da interpretare. Mastronardi ha sottolineato come le serie audio le permettano di esplorare “colori diversi” rispetto ai suoi ruoli precedenti, come quello di Eva, che l’ha segnata profondamente.

Il legame con “I Cesaroni”

La serie “I Cesaroni” ha rappresentato un’importante tappa nella carriera di Alessandra Mastronardi. Nonostante il tempo trascorso, il pubblico continua a ricordarla con affetto, specialmente dopo la recente assenza dell’attrice alle esequie del suo coprotagonista Antonello Fassari. Mastronardi ha dichiarato: “I Cesaroni sono stati la mia scuola, il mio primo banco di prova. Non li ho mai rinnegati e mai lo farò.” Ha raccontato di come il suo legame con il personaggio di Eva sia stato profondo, tanto da decidere di lasciare il ruolo prima che la storia potesse diventare ripetitiva. Tuttavia, ha anche evidenziato le difficoltà che derivano dall’essere così legata a un personaggio amato, specialmente in un’epoca in cui i social media amplificano le critiche e le offese.

Riflessioni sulla violenza verbale

Alessandra Mastronardi ha affrontato il tema della violenza verbale sui social media, esprimendo preoccupazione per la crescente aggressività degli utenti. “La rabbia che ho letto, gli insulti, le minacce di morte, la cieca ferocia manifestata senza alcuna ragione mi ha fatto riflettere parecchio,” ha affermato. L’attrice ha messo in evidenza come, anche per chi ha esperienza nel mondo dello spettacolo, le offese possano avere un impatto significativo. Ha invitato a riflettere su come la libertà di parola possa facilmente trasformarsi in libertà di insulto, auspicando un mondo in cui ci sia più rispetto e comprensione reciproca.

Nuove sfide artistiche

Attualmente, Alessandra Mastronardi è concentrata su nuovi progetti, tra cui la serie “Doppio gioco“, in onda su Canale 5, diretta da Andrea Molaioli. Inoltre, ha espresso il desiderio di cimentarsi nella sceneggiatura, individuando due testi che la intrigano: “È quello che ti meriti” e “Tremi chi è innocente” di Barbara Frandino. Mastronardi ha già avuto esperienze nella scrittura, avendo creato il personaggio di Francesca per la serie “Master of None” e partecipato alla produzione di “Milk Teeth“, un corto animato per l’Unicef.

L’importanza della produzione femminile

L’attrice ha manifestato l’intenzione di avviare una casa di produzione femminile, sottolineando l’importanza di dare voce a una nuova generazione di autrici. “C’è un’ondata di giovani bravissime,” ha affermato, evidenziando come negli ultimi anni ci sia stata una crescente presenza femminile nei set cinematografici. Mastronardi ha notato un cambiamento significativo nell’industria, con un numero sempre maggiore di donne che occupano ruoli chiave, contribuendo a una narrazione più diversificata e autentica.

Un futuro luminoso

Alessandra Mastronardi si prepara a continuare il suo percorso artistico con determinazione e passione. La sua carriera, segnata da ruoli iconici e nuove sfide, rappresenta un esempio di come l’arte possa evolversi e adattarsi nel tempo. Con la volontà di esplorare nuovi orizzonti e di affrontare tematiche importanti, l’attrice si conferma una figura di riferimento nel panorama cinematografico italiano.

