Alejandro González Iñárritu conclude le riprese di Judy con Tom Cruise e si prepara al montaggio

Alejandro González Iñárritu, il noto regista messicano, ha recentemente terminato le riprese del suo ultimo film, attualmente intitolato Judy, che vede come protagonista l’attore Tom Cruise. Dopo aver completato il lavoro sul set, Iñárritu si è diretto a Cannes per partecipare alle celebrazioni del 25° anniversario dell’uscita di Amores Perros, un film che ha segnato l’inizio della sua carriera internazionale. Con l’attenzione ora rivolta a Judy, il regista è pronto a iniziare la fase di montaggio al suo ritorno dalla Francia.

La trama e il tono di Judy

Il nuovo progetto di Iñárritu è descritto come una commedia “folle di proporzioni catastrofiche”, un’opera che promette di esplorare la natura umana in modo audace e originale. Il regista ha dichiarato che il film non includerà le tipiche acrobazie di Tom Cruise, ma sarà invece un’opera incentrata sulla performance dell’attore. “Sapevo fosse la persona giusta”, ha affermato Iñárritu, sottolineando la sua fiducia nelle capacità di Cruise di portare a vita il personaggio.

Iñárritu ha condiviso il suo entusiasmo per il lavoro svolto con Cruise, affermando che le sfumature scoperte durante le riprese sono senza precedenti per lui come regista. Ha descritto Judy come una commedia che riesce a far ridere e riflettere allo stesso tempo, un’opera che affronta temi complessi con un approccio audace. “È una commedia brutale, selvaggia, che fa paura e fa ridere. È bellissima”, ha dichiarato, esprimendo la sua soddisfazione per il risultato finale.

Il cast e la produzione di Judy

Il film Judy vanta un cast corale di alto profilo, con Tom Cruise nel ruolo principale e attori di talento come Michael Stuhlbarg, Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Sophie Wilde ed Emma D’Arcy. La presenza di un cast così variegato suggerisce che il film affronterà diverse prospettive e storie, rendendo l’esperienza cinematografica ancora più ricca.

La sceneggiatura di Judy è stata co-scritta da Iñárritu insieme ai suoi storici collaboratori Nicolas Giacobone e Alexander Dine Paris, oltre alla scrittrice Sabina Berman. Questo team di scrittura esperto è noto per la sua capacità di creare narrazioni complesse e coinvolgenti, e le aspettative per il risultato finale sono alte.

Un altro aspetto interessante della produzione è il ritorno del direttore della fotografia Emmanuel Lubezki, che non collaborava con Iñárritu dai tempi di Revenant – Redivivo, film che ha ricevuto ampi consensi di critica e pubblico. La combinazione del talento di Lubezki e la visione di Iñárritu promette di offrire un’esperienza visiva straordinaria.

La data di uscita e le aspettative

Judy è previsto per un’anteprima mondiale il 2 ottobre 2026, ma i dettagli sulla trama e sullo sviluppo del film rimangono avvolti nel mistero. Con la fase di montaggio che inizierà a breve, i fan e gli appassionati di cinema attendono con trepidazione di scoprire come si svilupperà questa commedia audace e provocatoria.

L’attesa per il film è palpabile, soprattutto considerando il pedigree del regista e del cast coinvolto. Iñárritu ha dimostrato nel corso della sua carriera di essere un narratore eccezionale, capace di affrontare temi complessi con una narrazione coinvolgente. Con Judy, il pubblico si aspetta un’altra opera significativa che sfiderà le convenzioni e offrirà una riflessione profonda sulla condizione umana.

