Alec e William Baldwin a Roma per due film targati Minerva Pictures

I fratelli Alec e William Baldwin lavoreranno fianco a fianco sul set di due nuovi film prodotti da Minerva Pictures. I due interpreti saranno infatti i protagonisti di “Kid Santa” di “Billie’s Magic World” le cui riprese saranno effettuate in Italia.

Alec e William Baldwin sul set insieme

“Kid Santa” di “Billie’s Magic World” saranno girati contemporaneamente grazie a Minerva Pictures in collaborazione con ILBE: Kid Santa e Billie’s Magic Word. I film saranno girati in live action ossia utilizzando attori reali e personaggi animati. I fratelli Baldwin lavorano insieme per la prima volta in un lungometraggio di finzione, avendo collaborato in passato solo per il documentario “My Promise to P.J.” firmato dal fratello Daniel.

Le riprese dureranno due settimane e si svolgeranno a Roma. A dirigere troviamo l’italiano Francesco Cinquemani che aveva già lavorato con Alec Baldwin in “Andròn: The Black Labyrinth” nel 2015.

Nel cast figura anche Elva Trill, protagonista del nuovo capitolo della saga di “Jurassic Park” dal titolo “Jurassic World Dominion”.

I fratelli Baldwin

I fratelli Baldwin appartengono a una famiglia di origini irlandesi, francesi e britanniche. Alec è il maggiore di quattro fratelli Daniel, William e Stephen tutti attivi nel mondo del cinema.

Tra gli ultimi lavori di Alec Baldwin, ultimamente coinvolto nel drammatico incidente sul set di “Rust”, ricordiamo “Motherless Brooklyn – I segreti di una città” (2019) di Edward Norton e “Chick Fight” (2020) di Paul Leyden.

Alec Baldwin è invece stato protagonista nel 2019 della serie tv canadese “Northern Rescue” distribuita su Netflix dove è ancora disponibile.

Roberta Rosella

23/03/2022