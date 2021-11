Alec Baldwin: la polizia controlli le armi sui set

Alec Baldwin, sulla scia della tragedia durante le riprese di “Rust” a causa della quale ha perso la vita il direttore della fotografia Halyna Hutchins, chiede che la polizia controlli i set cinematografici che prevedano l’utilizzo di armi da fuoco.

Le posizioni di Alec Baldwin sulle armi da fuoco

Alec Baldwin chiede che ogni set cinematografico e televisivo che utilizza armi sul set, false o meno, assumano un agente di polizia per “monitorare specificamente la sicurezza delle armi”.

Baldwin ha twittato la dichiarazione dal suo account che ora è privato, questa mattina, ed è il suo ultimo aggiornamento sulla scia della tragedia sul set del suo film “Rust” in cui è stata uccisa la direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

L’interprete in precedenza aveva detto ai giornalisti di essere “estremamente interessato” a limitare l’uso di armi da fuoco sui set, anche se aveva dichiarato che da lungo tempo durante le riprese si usano pistole senza incidenti. Ad oggi Alec Baldwin ha affermato che dovrebbe esserci una revisione nelle politiche di sicurezza.

Le autorità del New Mexico stanno ancora indagando sull’incidente sul set di “Rust”, in cui Halyna Hutchins è stata uccisa con un proiettile sparato da una pistola impugnata da Baldwin, ferendo anche il regista Joel Souza.

Le parole dell’attore

“Quindi quello che deve succedere ora è che dobbiamo renderci conto che quando qualcosa va storto […], devono essere prese alcune nuove misure”, ha detto Baldwin il mese scorso. “Pistole di gomma, pistole di plastica, niente armi dal vivo, niente armi reali sul set. Non sta a me deciderlo. Non sono un esperto in questo campo, quindi qualunque cosa gli altri decidano è il modo migliore per proteggere la sicurezza delle persone sui set cinematografici, sono favorevole e collaborerò con quello in in ogni modo possibile”.

I suoi commenti si uniscono a un coro crescente di lavoratori dell’industria che hanno chiesto il divieto delle armi da fuoco sul set a titolo definitivo. La scorsa settimana, un gruppo di oltre 200 cineasti che includeva Rachel Morrison (“Mudbound”), Reed Morano (“The Handmaid’s Tale”), Bill Pope (“The Matrix”), Edward Lachman (“Carol”) e molti altri hanno affermato: “voto di non lavorare più su progetti” che utilizzano armi da fuoco funzionali per le riprese. Altri showrunner e produttori come Dwayne Johnson hanno anche confessato che non useranno più le pistole sul set per i loro film.

“Ci impegniamo a non lavorare più su progetti che utilizzano armi da fuoco funzionali per scopi di ripresa. Promettiamo di non mettere più noi stessi e la nostra troupe in queste situazioni inutilmente letali”, hanno detto i cineasti in una lettera aperta. “Abbiamo alternative sicure in VFX e armi da fuoco non funzionali. Non staremo seduti ad aspettare che il settore cambi. Abbiamo il dovere di effettuare noi stessi il cambiamento all’interno del settore”.

Roberta Rosella

08/11/2021