Aldo Cazzullo racconta la caduta di Costantinopoli e le città italiane che ne conservano la memoria

Questa sera, mercoledì 14 maggio, alle 21.15 su La7, andrà in onda una nuova puntata di “Una Giornata Particolare“, il programma condotto da Aldo Cazzullo. L’episodio di oggi si concentra su uno dei momenti più significativi della storia europea: la caduta di Costantinopoli, avvenuta il 29 maggio 1453. Questo evento segnò non solo la fine dell’Impero Bizantino, ma anche l’inizio di una nuova era, quella moderna. Attraverso un racconto ricco di ospiti e immagini evocative, Cazzullo ci guiderà in un viaggio che unisce passato e presente.

Il viaggio tra storia e cultura a Istanbul

Aldo Cazzullo ci porterà a Istanbul, l’antica Costantinopoli, per esplorare i luoghi che hanno fatto da sfondo alla conquista ottomana. Il pubblico avrà l’opportunità di scoprire monumenti iconici come il Palazzo Topkapi, residenza dei sultani ottomani, e la Cisterna Basilica, un capolavoro dell’ingegneria bizantina. Non mancheranno la Moschea Blu, famosa per le sue ceramiche blu e i suoi minareti slanciati, e le Mura di Costantinopoli, che raccontano storie di assedi e battaglie.

Un altro punto focale sarà la leggendaria Hagia Sophia, simbolo del passaggio dalla civiltà cristiana a quella islamica. Questo straordinario edificio, originariamente chiesa e poi moschea, rappresenta il cuore pulsante della storia di Istanbul e il suo ruolo cruciale nel contesto geopolitico dell’epoca. Attraverso immagini e narrazioni, Cazzullo offrirà uno spaccato di come questi luoghi storici continuino a influenzare la cultura e l’identità della città.

Le città italiane e l’eredità bizantina

Il racconto di Cazzullo non si limita ai confini turchi, ma si estende anche a diverse città italiane che conservano tracce dell’eredità bizantina e dell’espansione ottomana. Genova, ad esempio, è stata un importante baluardo marittimo che ha cercato di contenere l’avanzata turca nel Mediterraneo. La città è nota per i suoi porti e le sue relazioni commerciali, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel contrastare l’influenza ottomana.

Ravenna, con i suoi mosaici e la sua storia di crocevia tra Oriente e Occidente, rappresenta un altro tassello importante. Qui, l’influenza bizantina è palpabile e i visitatori possono ammirare opere d’arte che raccontano storie di un’epoca passata. Venezia, epicentro degli scambi culturali, ha vissuto un’intensa interazione con l’Impero Ottomano, diventando un punto di riferimento per il commercio e la diplomazia.

Infine, Otranto, ultimo avamposto cristiano, è stato teatro di un assedio ottomano che ha segnato profondamente la memoria collettiva. La città, con la sua storia di resistenza, rappresenta un simbolo di lotta contro l’invasione e di difesa dei valori cristiani.

Ospiti d’eccezione per una narrazione coinvolgente

Come consuetudine, Aldo Cazzullo non sarà solo nella sua narrazione. La puntata di questa sera vedrà la partecipazione di ospiti illustri che arricchiranno il racconto con le loro esperienze e conoscenze. Tra di loro, Francesco Guccini, cantautore e scrittore, che porterà la sua visione artistica e culturale su eventi storici. Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della nazionale turca di calcio, offrirà una prospettiva sportiva e contemporanea, mentre Cenk Ergün, direttore sportivo del Galatasaray, contribuirà con la sua esperienza nel mondo del calcio turco.

Inoltre, lo storico Antonio Musarra fornirà un approfondimento sul contesto politico e culturale dell’epoca, aiutando il pubblico a comprendere le dinamiche che hanno portato alla caduta di Costantinopoli e le sue conseguenze nel Mediterraneo. Attraverso un mix di parole, immagini e testimonianze, “Una Giornata Particolare” si conferma come un appuntamento imperdibile per chi desidera approfondire la storia e la cultura che hanno plasmato il nostro presente.

