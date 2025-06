Alberto Angela racconta Hiroshima e Nagasaki: un viaggio nella storia su Rai 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Questa sera, lunedì 2 giugno 2025, il noto divulgatore scientifico Alberto Angela torna su Rai 1 con uno speciale del suo programma “Ulisse, il piacere della scoperta“. L’appuntamento, che avrà inizio intorno alle 21.30, è intitolato “Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo“. In occasione dell’ottantesimo anniversario del lancio delle bombe atomiche su queste due città giapponesi, avvenuto nell’agosto del 1945, Angela guiderà il pubblico attraverso una narrazione che esplora le implicazioni storiche e umane di questo tragico evento.

Un viaggio tra storia e scienza

Nel corso della puntata, Alberto Angela si propone di chiarire le circostanze che hanno portato alla decisione di sganciare le bombe atomiche sul Giappone. Verranno analizzate le motivazioni militari e politiche che hanno dato vita al “progetto Manhattan“, il programma di ricerca scientifica che ha coinvolto un team di illustri scienziati, tra cui Robert Oppenheimer ed Enrico Fermi. Angela avrà l’opportunità di visitare la storica palazzina di via Panisperna a Roma, un luogo emblematico per la fisica nucleare, dove Fermi svolse parte del suo lavoro.

Il programma non si limiterà a una semplice esposizione di fatti, ma cercherà di far comprendere al pubblico le dinamiche che hanno portato a una delle decisioni più controverse della storia. Attraverso ricostruzioni dettagliate e interviste, gli spettatori potranno avere un’idea chiara di come la scienza e la politica si siano intrecciate in un momento cruciale per l’umanità.

Hiroshima e Nagasaki: i luoghi della memoria

Alberto Angela porterà i telespettatori in un viaggio virtuale attraverso i luoghi simbolo di Hiroshima e Nagasaki. Queste città, scelte come obiettivi delle prime bombe atomiche, rappresentano non solo un capitolo doloroso della storia, ma anche un monito per le generazioni future. Attraverso immagini evocative e testimonianze, il programma ricostruirà gli eventi del 6 agosto 1945, quando l’aereo Enola Gay sganciò la bomba su Hiroshima, e del 9 agosto, quando Nagasaki subì lo stesso destino.

Angela racconterà gli effetti devastanti dello sgancio della bomba, visitando luoghi emblematici come il Genbaku Dome, la Cupola della bomba atomica, e il Museo della Pace di Hiroshima. Questi spazi, che custodiscono la memoria di una tragedia, offrono uno spaccato delle conseguenze umane e sociali di tali eventi. Le immagini e le storie di chi ha vissuto quei momenti drammatici saranno al centro della narrazione, rendendo il racconto ancora più toccante e significativo.

Le testimonianze dei sopravvissuti

Durante la puntata, Alberto Angela darà voce agli hibakusha, i sopravvissuti delle bombe atomiche. Tra di loro, Terumi Tanaka, un rappresentante dell’associazione Nihon Hidankyo, che nel dicembre 2024 ha ricevuto il premio Nobel per la Pace. Le loro storie, cariche di dolore e resilienza, offriranno una prospettiva unica su quanto accaduto e sull’impatto duraturo di queste esperienze.

Le testimonianze personali non solo arricchiranno il racconto, ma serviranno anche a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della pace e della memoria storica. Attraverso le parole di chi ha vissuto in prima persona gli eventi, il programma intende sottolineare la necessità di non dimenticare e di riflettere su come tali eventi possano influenzare il presente e il futuro.

Dove e quando seguire il programma

L’appuntamento con “Ulisse, il piacere della scoperta” è fissato per questa sera su Rai 1, a partire dalle 21.25. Per chi desidera rivedere la puntata, sarà possibile seguire la replica anche in streaming sul portale RaiPlay, dove il programma sarà disponibile gratuitamente. Un’opportunità per approfondire una delle pagine più significative della storia contemporanea, attraverso la narrazione coinvolgente di Alberto Angela.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!