Alberto Angela presenta Noos: un viaggio tra scienza e cultura in onda il 30 giugno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Lunedì 30 giugno, il programma “Noos – L’avventura della conoscenza” torna su Rai 1, guidato dal noto divulgatore scientifico Alberto Angela. Questo appuntamento è un’opportunità imperdibile per esplorare il mondo della scienza e della cultura, avvicinando il pubblico a temi complessi con un linguaggio accessibile. La trasmissione si propone di stimolare la curiosità e la consapevolezza, offrendo uno sguardo approfondito su argomenti di rilevanza storica, scientifica e sociale.

La puntata di lunedì 30 giugno: anticipazioni e ospiti

La seconda puntata di “Noos” promette di essere altrettanto coinvolgente della prima, che ha visto la partecipazione di Jovanotti. Questa volta, il viaggio inizia nelle campagne di Civita Giuliana, nei pressi dell’antica Pompei, dove gli archeologi sono impegnati in uno scavo che ha già rivelato reperti straordinari. Tra questi, spiccano i resti di cavalli e un carro cerimoniale, che offrono uno spaccato affascinante della vita quotidiana di un’epoca lontana. Questi ritrovamenti non solo arricchiscono la nostra comprensione della storia, ma ci permettono anche di riflettere su riti e abitudini di un passato che continua a influenzare il presente.

Successivamente, il programma si sposterà all’Antiquarium di Boscoreale, un museo che espone alcuni dei reperti rinvenuti, inclusi i calchi di due vittime dell’eruzione del Vesuvio. Questo luogo rappresenta un’importante testimonianza della memoria storica di Pompei, rendendo accessibili al pubblico oggetti che raccontano storie di vita e morte, di cultura e civiltà.

Tematiche attuali: bellezza e intelligenza artificiale

Oltre ai temi storici, “Noos” affronterà questioni di grande attualità, come la medicina estetica e la chirurgia plastica. In un contesto in cui sempre più giovani si sentono sotto pressione per conformarsi a ideali di bellezza spesso irraggiungibili, il Dottor Emanuele Bartoletti discuterà l’importanza di rivolgersi a professionisti qualificati. A supporto di questa riflessione, interverrà lo psicoanalista Massimo Recalcati, che offrirà uno sguardo critico sulle fragilità legate all’immagine corporea.

Un altro tema di grande rilevanza sarà l’intelligenza artificiale. Alberto Angela dialogherà con Roberto Cingolani, fisico ed ex Ministro, attualmente a capo di un’importante azienda nel settore tecnologico. Insieme esploreranno le applicazioni dell’intelligenza artificiale in medicina e gli scenari futuri che essa potrebbe delineare, un argomento che suscita sempre più interesse e dibattito nella società contemporanea.

Ospiti e contributi speciali

La puntata non mancherà di arricchirsi con i contributi di esperti e ospiti di spicco. Massimo Polidoro, noto per il suo lavoro nel campo della divulgazione scientifica, si occuperà di sfatare le fake news, un tema di grande attualità nell’era digitale. Inoltre, l’astrofisica Edwige Pezzulli, il giornalista Dario Fabbri e lo scrittore Carlo Lucarelli porteranno le loro competenze per esaminare le interconnessioni tra geopolitica, misteri e scienza, offrendo al pubblico un’analisi multidisciplinare di argomenti complessi.

Dove e quando seguire “Noos – L’avventura della conoscenza”

L’appuntamento con “Noos – L’avventura della conoscenza” è fissato per lunedì 30 giugno alle 21.25 su Rai 1. Questo programma rappresenta un’occasione unica per chi desidera scoprire storie affascinanti e punti di vista inaspettati, unendo intrattenimento e informazione in un formato coinvolgente. La puntata sarà disponibile anche in streaming e on demand su RaiPlay, permettendo così di seguirla comodamente quando si desidera, senza perdere neppure un momento di questo affascinante viaggio nella conoscenza.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!