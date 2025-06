Albert Serra presenta i suoi film a Roma: eventi imperdibili per gli amanti del cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La rassegna “Il cinema in piazza” di Roma si prepara a ospitare il regista spagnolo Albert Serra, noto per il suo approccio unico e innovativo al cinema. Serra sarà presente per introdurre i suoi due lavori più recenti, “Pacifiction – Un mondo sommerso” e l’inedito “Tardes de Soledad”. Questi eventi rappresentano un’opportunità imperdibile per gli appassionati di cinema e per coloro che desiderano approfondire il lavoro di un regista di fama internazionale.

Gli eventi in programma

Il regista Albert Serra sarà protagonista di due incontri distinti a Roma. Il primo si terrà il 10 giugno presso il Cinema Troisi, dove presenterà in anteprima “Tardes de Soledad”. Questo film offre uno sguardo intimo sulla vita di un torero, esplorando il delicato equilibrio tra tradizione e sfida personale. Il secondo appuntamento è fissato per l’11 giugno a Monte Ciocci, dove Serra introdurrà “Pacifiction – Un mondo sommerso” insieme al critico cinematografico Aldo Spiniello. Questo film, già distribuito nelle sale italiane da Movies Inspired nel 2023, è un’opera che ha suscitato grande interesse e dibattito.

Entrambi i film saranno disponibili in Italia, con “Tardes de Soledad” previsto per una distribuzione futura da parte di Movies Inspired. Gli eventi si inseriscono nel programma della rassegna “Il cinema in piazza 2025”, che si svolgerà a Roma dal 1° giugno al 13 luglio, offrendo una vasta selezione di titoli e ospiti di rilievo.

“Tardes de Soledad”: un ritratto di Andrés Roca Rey

“Tardes de Soledad” è un’opera che ha già riscosso successo, vincendo il San Sebastian Film Festival 2024. Il film è una cronaca documentaria che segue alcuni giorni della vita di Andrés Roca Rey, un torero di fama, mentre affronta le sfide e le responsabilità legate alla sua professione. Attraverso questo ritratto, il regista invita il pubblico a riflettere sull’esperienza personale del torero, che si confronta con il rischio di affrontare il toro, un atto che rappresenta non solo un dovere professionale, ma anche un profondo rispetto per la tradizione e una sfida estetica.

La narrazione di Serra si distingue per la sua capacità di catturare l’essenza di un mondo spesso frainteso, portando alla luce le emozioni e le complessità che caratterizzano la vita di un torero. Questo film si propone di andare oltre la superficie della corrida, esplorando le motivazioni e le paure di chi vive questa realtà.

“Pacifiction – Un mondo sommerso”: un thriller psicologico

“Pacifiction – Un mondo sommerso” è un film che ha attirato l’attenzione per la sua trama avvincente e le performance degli attori. Interpretato da Benoit Magimel, il film segue le vicende dell’Alto Commissario della Repubblica De Roller, che si trova a Tahiti, nella Polinesia francese. De Roller è un uomo calcolatore, il cui comportamento impeccabile nasconde una profonda tensione. La sua missione lo porta a studiare il comportamento della popolazione locale, la quale è in preda a una crescente inquietudine.

La storia si complica ulteriormente quando inizia a circolare la voce di un sottomarino avvistato nelle acque circostanti, suggerendo una possibile ripresa dei test nucleari francesi. Questo elemento di suspense rende “Pacifiction” un thriller psicologico che esplora temi di potere, paura e la fragilità delle relazioni umane in un contesto geopolitico complesso.

La presenza di Albert Serra a Roma non è solo un’opportunità per vedere i suoi film, ma anche un’occasione per approfondire la sua visione artistica e il suo approccio al cinema contemporaneo. La rassegna “Il cinema in piazza” promette di offrire un’estate ricca di eventi culturali, con la partecipazione di ospiti di spicco e una selezione di opere cinematografiche di alta qualità.

