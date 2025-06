Al via l’Italian Global Series Festival: un evento imperdibile tra Rimini e Riccione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Italian Global Series Festival debutta oggi, 21 giugno 2025, con un ricco programma che si svolgerà fino al 28 giugno tra Rimini e Riccione. Questa prima edizione della kermesse, ideata e organizzata dall’Associazione Produttori Audiovisivi , è diretta dal critico e giornalista Marco Spagnoli. Il festival è realizzato grazie al supporto del Ministero della Cultura, di Cinecittà, della Regione Emilia Romagna e dei Comuni di Riccione e Rimini.

Il programma di apertura: il ritorno de I Cesaroni

La serata inaugurale del festival è dedicata a uno dei titoli più attesi della prossima stagione televisiva: “I Cesaroni – Il ritorno”. La settima stagione di questa storica fiction, che ha conquistato il cuore del pubblico italiano per anni, sarà presentata presso la Corte degli Agostiniani a Rimini. L’evento avrà inizio alle ore 21:00 e vedrà la partecipazione di Claudio Amendola, che non solo è uno dei protagonisti storici della serie, ma anche il regista dei nuovi dodici episodi.

Durante il panel, Amendola e l’intero cast, composto da volti noti e nuove aggiunte, condivideranno con il pubblico retroscena esclusivi sulla produzione e anticipazioni sui contenuti inediti. Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per i fan di scoprire il significato di questo atteso ritorno, che promette di toccare le corde emotive di diverse generazioni.

Hype: un’anteprima mondiale da non perdere

Dopo il panel dedicato a “I Cesaroni“, alle ore 22:00, sempre presso la Corte degli Agostiniani, il festival offrirà un’altra imperdibile anteprima: i primi due episodi di “Hype“. Questa nuova serie racconta l’ascesa di tre giovani rapper del quartiere QT8 di Milano, affrontando temi come ambizione, amicizia e i pericoli legati alla fama. La serie si distingue per un intenso racconto di formazione e vanta la collaborazione dell’artista rap Ernia.

All’evento parteciperanno anche i giovani attori Lorenzo Aloi, Martina Sini, Gabriele Careddu, Luigi Bruno e Luka Zunic, insieme ai registi Fabio Mollo, Domenico Croce e Leonardo Ferrara. La presenza di questi talenti promette di arricchire ulteriormente l’esperienza del pubblico, offrendo uno sguardo approfondito sulla realizzazione della serie.

Un festival all’insegna della serialità italiana

L’Italian Global Series Festival si propone come una piattaforma per celebrare la serialità italiana, caratterizzata da un forte spirito di rinnovamento e creatività. I due titoli presentati nella serata di apertura, sebbene diversi tra loro, condividono la capacità di raccontare storie attuali e di coinvolgere il pubblico in modo significativo.

Il festival, che si svolgerà fino al 28 giugno, offre un programma variegato che include incontri, proiezioni e dibattiti, tutti dedicati al mondo delle serie televisive. Per chi desidera conoscere nel dettaglio tutte le attività in programma, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Italian Global Series Festival.

