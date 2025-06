Al via l’Italian Global Series Festival: star e premi a Rimini per la prima edizione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Italian Global Series Festival si prepara a debuttare con una cerimonia d’apertura che promette di essere memorabile. L’evento, che si svolgerà a Rimini, vedrà la partecipazione di numerosi volti noti del panorama cinematografico e televisivo internazionale, unendo talenti provenienti da 34 paesi. La madrina della manifestazione, Caterina De Angelis, guiderà la serata, che si preannuncia ricca di emozioni e riconoscimenti.

Cerimonia di apertura al Teatro Galli

La cerimonia di apertura avrà luogo lunedì 23 giugno alle ore 19:30 presso il Teatro Galli di Rimini. Questo evento segna l’inizio di una settimana dedicata a proiezioni, incontri e premiazioni, con la presenza di ospiti di fama mondiale. Tra i partecipanti, ci saranno il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, e la presidente di APA, Chiara Sbarigia. La serata sarà caratterizzata dalla consegna degli Excellence Awards, un riconoscimento per artisti che si sono distinti nel panorama cinematografico.

Tra i premiati ci saranno nomi illustri come Kevin Spacey, noto per il suo ruolo di Frank Underwood in “House of Cards” e vincitore di due premi Oscar, Evangeline Lilly, celebre per il suo ruolo in “Lost“, e Can Yaman, attore turco protagonista di diverse serie di successo. Inoltre, saranno presenti anche Elena Sofia Ricci, icona della fiction italiana, Adjoa Andoh, famosa per il suo ruolo in “Bridgerton“, e la star di Bollywood Jacqueline Fernandez.

Premi Maximo Fiction Italiana Edita

Durante la cerimonia, verranno assegnati anche i Premi Maximo Fiction Italiana Edita, che celebrano le eccellenze della fiction italiana. I riconoscimenti andranno a Luigi Lo Cascio per “The Bad Guy – Stagione 2” come Miglior Attore Drama, Matteo Oscar Giuggioli per “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883” come Miglior Attore Comedy, e Silvia D’Amico per “Piedone – Uno sbirro a Napoli” come Miglior Attrice Comedy. Questi premi rappresentano un’importante vetrina per il talento italiano e un’opportunità per riconoscere il lavoro di artisti che hanno contribuito alla crescita della fiction nel nostro paese.

Incontro speciale su David Lynch

Un altro momento clou del festival sarà l’incontro “The Light of David Lynch“, che si terrà presso la Corte degli Agostiniani alle ore 21:00. Questo evento, con ingresso gratuito previa prenotazione, sarà curato da Carlo Chatrian e vedrà la partecipazione di due illustri direttori della fotografia, Frederick Elmes e Peter Deming. Entrambi hanno collaborato con registi di fama come David Lynch, Jim Jarmusch, Sam Raimi e Wes Craven. Durante l’incontro, il pubblico avrà l’opportunità di approfondire il lavoro di Lynch e il suo impatto sulla serialità contemporanea.

A seguire, sarà proiettato l’episodio pilota di “I segreti di Twin Peaks“, un’opera che ha segnato una svolta nella storia della televisione. Questo evento rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di cinema e serie TV di immergersi nel mondo di uno dei registi più influenti della storia del cinema.

Con una programmazione così ricca e variegata, l’Italian Global Series Festival si propone di diventare un punto di riferimento per il settore, celebrando il talento e la creatività di artisti provenienti da tutto il mondo.

