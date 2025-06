Giacomo Bevilacqua svela i retroscena di #JustKilling: un fumetto tra social e omicidi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’arte del fumetto continua a evolversi, e Giacomo Bevilacqua, noto per il suo lavoro in “A Panda Piace“, torna a far parlare di sé con la sua nuova opera, #JustKilling. Questo albo, realizzato in collaborazione con Guido A. Gualtieri e illustrato da Vincenzo Puglia, si immerge nel mondo oscuro delle challenge online, esplorando le conseguenze delle interazioni sociali nel contesto della violenza. Attraverso una narrazione avvincente, Bevilacqua affronta temi attuali e inquietanti, portando il lettore in un viaggio che mette in discussione la moralità e la sicurezza nel mondo digitale.

L’ambientazione di #justkilling: il Deep Web e le sue insidie

In #JustKilling, Bevilacqua ci conduce nel Deep Web, un ambiente virtuale caratterizzato da oscurità e pericoli. Qui, gli utenti possono sfogare le loro inclinazioni più oscure, e il social network #JustKilling diventa il fulcro di una sfida mortale. La trama ruota attorno a una competizione che offre l’immunità per tutta la vita a chi riesce a completare dieci omicidi, selezionati dal social stesso. Tuttavia, il percorso non è privo di ostacoli: dopo la quinta uccisione, i partecipanti devono affrontare un malus che rende la sfida ancora più complessa. Questo scenario inquietante riflette una realtà in cui le sfide online possono degenerare in comportamenti estremi, sollevando interrogativi sulla responsabilità individuale e collettiva.

Le challenge online: un fenomeno preoccupante

Le challenge online sono diventate un argomento di discussione sempre più rilevante. Bevilacqua sottolinea come queste iniziative, inizialmente concepite per sensibilizzare su cause nobili, possano facilmente sfuggire al controllo. La partecipazione a queste sfide può diventare prioritaria rispetto alla sicurezza personale, creando un contesto in cui il rischio è sottovalutato. L’autore evidenzia che, sebbene ci sia un crescente interesse tra i giovani per un uso consapevole dei social, molte persone della generazione precedente continuano a essere influenzate da fake news e disinformazione. Questo divario generazionale mette in luce la necessità di un’educazione digitale più efficace e di una maggiore consapevolezza critica.

I protagonisti di #justkilling: dinamiche e ispirazioni

Nel fumetto, il rapporto tra i due protagonisti è centrale. Bevilacqua ammette di essersi ispirato a film come “Leon“, dove il tema del passaggio di testimone generazionale è esplorato in modo profondo. La dinamica tra i personaggi, uniti da un legame complesso, offre spunti di riflessione sulla natura umana e sulle scelte che si fanno in situazioni estreme. I disegni di Vincenzo Puglia contribuiscono a dare vita a queste relazioni, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente. L’autore ha lasciato libertà creativa all’illustratore, il quale ha saputo tradurre visivamente le emozioni e le tensioni della storia.

Adattamenti e influenze audiovisive

Giacomo Bevilacqua non esclude la possibilità di un adattamento cinematografico per #JustKilling. Tra i registi che potrebbero dare vita a questa storia, menziona Gabriele Mainetti, un amico e collega il cui lavoro ammira profondamente. Sebbene non si senta a suo agio nel “gioco del fanta casting”, Bevilacqua è aperto all’idea di vedere i suoi personaggi prendere forma sul grande schermo. La narrazione avvincente e i temi trattati rendono questa opera adatta a una trasposizione audiovisiva, simile a episodi di serie come “Black Mirror“.

I progetti futuri di giacomo bevilacqua

In #JustKilling, l’autore affronta anche temi legati alla salute mentale e alla gestione dell’ansia, argomenti a lui cari. Sebbene abbia già esplorato questi temi in precedenti opere, Bevilacqua ha in programma di continuare a raccontare storie, lasciando temporaneamente da parte la divulgazione psicologica. Tuttavia, la sua attenzione verso la salute mentale rimarrà presente nelle sue opere future, sebbene in forme diverse. Con un terzo libro previsto per il 2026, scritto in collaborazione con un noto psicologo, Bevilacqua si prepara a intraprendere nuove avventure narrative, mantenendo viva la sua passione per il fumetto e la scrittura.

